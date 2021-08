CINEMA : Les Éternels, une ultime bande-annonce grandiose sur fond de nouvelle fin du monde

Alors que la promotion autour de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux bat son plein, Marvel Studios voit déjà bien plus loin en dévoilant déjà ce jeudi matin l'ultime trailer du film Les Éternels. Oui, après une bande-annonce teaser qui nous présentait ce large groupe de nouveaux personnages dans le MCU en mai dernier, le long-métrage de Chloé Zhao est donc de retour et se dévoile pleinement pour la peine, clarifiant ses enjeux.

Bande-annonce en VOSTFR

Ce Final Trailer, tel qu'il est appelé en anglais, revient exprès sur la question de l'absence des Éternels lorsque Thanos a rayé la moitié de la population de l'univers, en la justifiant par le fait qu'ils n'avaient pas le droit d'intervenir sauf pour lutter contre les Déviants... Sauf que le retour des disparus suite à l'Éclipse a provoqué un nouveau phénomène appelé Émergence, qui va cette fois nécessiter que tout ce beau monde se mouille enfin pour protéger les habitants de la Terre qu'ils apprécient tant, le tout avec un ultimatum de sept jours. Usage de pouvoirs, quelques phases d'action, des plans léchés et grandioses avec une direction artiste bien éloignée de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent dans le MCU et même une pointe d'humour à la toute fin, les ingrédients pour que nous assistions à un grand moment de cinéma sont réunis.

Et, oui, ce sont bel et bien des Célestes que nous pouvons voir lors de deux plans distincts, de quoi en chauffer plus d'un. Une nouvelle affiche et de bien belles illustrations de couverture du côté d'Entertainment Weekly ont également été partagées.

Il faudra patienter avant de pouvoir découvrir Les Éternels en salles, puisque sa sortie est prévue pour le 3 novembre prochain en France et le 5 novembre en Amérique du Nord. D'ici là, vous pouvez toujours revoir Avengers: Endgame pour vous remettre dans le bain, vendu 14,50 € en Blu-ray sur Amazon.