CINEMA : Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, court trailer, extrait inédit, publicités, chanson thème et posters, le plein de visuels avant la sortie

C'est hier soir qu'avait lieu la première mondiale de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux à Hollywood, en présence d'une bonne partie du casting. En amont, Marvel Studios a dévoilé un arsenal de visuels publicitaires, afin d'en montrer davantage à ceux pour qui les premiers trailers n'auraient pas suffi.

En vrac, ces derniers jours nous avons eu droit à des publicités de 30 secondes appelées Rise, Call, Power et Icon, un trailer deux fois plus long dénommé Rise Up, une courte scène dans laquelle Simu Liu et Awkwafina s'échappent par le biais d'un échafaudage, ou encore la chanson thème originale Run It par DJ Snake, Rick Ross et Rich Brian. Des affiches spéciales pour les diffusions 4DX, RealD 3D et IMAX ainsi que des posters pour les personnages avaient aussi été dévoilés, vous pouvez les retrouver en page suivante.



La date de sortie de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, c'est toujours pour le 1er septembre dans les salles de cinéma en France.

