CINEMA : Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, une bonne dose d'action et d'arts martiaux dans un nouveau trailer

La Phase 4 du MCU est désormais bien entamée du côté de Disney+ (dont l'abonnement est de 8,99 € par mois) avec les séries terminées WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, ainsi que Loki qui en est à mi-parcours. Sur grand écran, les hostilités vont enfin pouvoir débuter dans quelques jours avec Black Widow et se poursuivront dès le 1er septembre (le 3 aux États-Unis) avec un personnage inédit dans cet immense univers partagé, Shang-Chi. Après un teaser en avril dernier qui faisait surtout film d'arts martiaux bourré d'action, c'est une nouvelle bande-annonce qui a été diffusée cette nuit lors d'un match de la NBA sur ESPN.

Bande-annonce VOSTFR

La tendance ne s'inverse pas et cette vidéo du jour nous montre davantage les fameux artefacts donnant son titre au long-métrage de Destin Daniel Cretton, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Sur fond de rap, l'intrigue familiale entourant ce nouveau héros campé par Simu Liu se dévoile davantage. Oui, pas facile de délaisser son passé pour Shang-Chi quand son père Wenwu (Tony Leungn) n'est autre que le Mandarin (le vrai cette fois) à la tête de l'organisation terroriste les Dix Anneaux, dont les hommes vont s'en prendre à ce héros en devenir. Le lore Marvel va semble-t-il également être étendu en faisant intervenir la créature à l'apparence de dragon, Fin Fang Foom.

Le trailer se conclut sinon sur le retour d'un vilain bien connu, à savoir l'Abomination (les sous-titres confirment son identité), qui semble d'ailleurs affronter ce cher Wang déjà apparu dans Doctor Strange dans ce combat en cage clandestin.

Bande-annonce VF

Que vous aimiez ou non ce que proposera Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, le programme des mois et années à venir sera bien chargé pour le MCU, alors tout le monde devrait y trouver son compte.

