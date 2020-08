Captain Marvel 2 : une jeune réalisatrice nommée sur le projet

Marvel Studios ne s'en est jamais caché : suite au succès de Captain Marvel en 2019, avec plus d'un milliard de dollars engrangé, il prévoit une suite se déroulant après les évènements d'Avengers: Endgame. L'écriture du scénario a été confiée à Megan McDonnell (WandaVision), mais le producteur cherchait à remplacer le duo de réalisateur formé par Anna Boden et Ryan Fleck en nommant une unique réalisatrice.

Il est arrivé au bout de sa réflexion et de ses négociations, car il vient de décider que ce serait finalement Nia DaCosta qui tiendrait la caméra sur le projet, comme le rapporte Variety. La jeune réalisatrice de 30 ans n'a pour le moment que deux longs-métrages à son actif : Little Woods, un drame rural avec Tessa Thompson et Lily James, et Candyman, une suite spirituelle du film d'horreur de 1992 prévue pour la fin d'année.

Avec une carrière qui ne fait que commencer, difficile donc de savoir à quoi s'attendre quand Nia DaCosta dirigera les équipes de Captain Marvel 2, même si sur ce genre de projet, la grosse machine Marvel Studios ne laissait jusqu'à présent que peu de libertés. La suite est dans tous les cas attendue pour 2022, à moins que le calendrier ne soit revu d'ici là. En attendant, Captain Marvel premier du nom est disponible pour 15,00 € en Blu-ray chez Amazon.