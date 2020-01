CINEMA : Captain Marvel 2 en production, avec la scénariste de WandaVision à l'écriture ?

Même si Captain Marvel a vite été éclipsé par Avengers: Endgame, le film d'Anna Boden et Ryan Fleck a rencontré un joli succès au box-office, cumulant plus de 1,5 milliard de dollars de recettes. Bien évidemment, Marvel et Disney veulent une suite, et elle serait chantier, d'après les sources de The Hollywood Reporter.

Pour l'instant, les informations sont maigres, mais nous savons déjà que le script serait écrit par Megan McDonnell, qui a déjà scénarisé la série WandaVision, à venir sur Disney+ dès cette année. Captain Marvel 2 mettrait toujours en scène Brie Larson (Carol Danvers / Captain Marvel) et Samuel L. Jackson (Nick Fury), mais l'histoire se déroulerait à notre époque, et prendrait donc place après les évènements d'Avengers: Endgame.

Du côté de la réalisation, Marvel voudrait du changement, mais chercherait encore une fois une réalisatrice pour s'occuper de ce Captain Marvel 2. Anna Boden et Ryan Fleck ne quitteraient cependant pas le studio, ils seraient actuellement en discussions pour réaliser des épisodes de séries pour Disney+. Captain Marvel 2 n'étant pas listé dans la Phase 4 du MCU, il devrait faire partie de la Phase 5 et Marvel espèrerait le sortir en salles en 2022.

