DISNEY+ : WandaVision, la série Marvel avec Vision et la Sorcière Rouge avancée à 2020

Disney+ est disponible depuis le 12 novembre 2019 en Amérique du Nord, et arrivera le 31 mars 2020 à la conquête de l'Europe et du reste du monde. Pour les fans des productions Marvel, le meilleur reste à venir, avec un tas de séries dans le viseur, comme Marvel's What If…?, Loki, Hawkeye, ou encore Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk.

Nous aurons droit à du contenu dès cet automne, avec Faucon et le Soldat de l'Hiver, mettant en scène Anthony Mackie, Sebastien Stan, Daniel Brühl et Emily VanCamp dans leurs rôles habituels, et un Wyatt Russel qui jouera John Walker. Une autre série à la base prévue pour le printemps 2021 vient cependant de se greffer au planning de 2020 : la sortie de WandaVision vient en effet d'être avancée à cette année, certainement plus vers la fin que le début de la période.

Ce projet particulier au contexte encore mystérieux et vanté comme étrange nous fera retrouver des Sorcière Rouge et Vision campés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Le casting sera complété par Kat Dennings et Randall Park, de retour dans les rôles de Darcy et Jimmy Woo, Teyonah Parris, qui sera la version adulte de Monica Rambeau aperçue dans Captain Marvel, et Kathryn Hahn, qui sera une voisine bruyante.

La nouvelle de l'arrivée anticipée de WandaVision a aussi été rapportée dans une bande-annonce qui condense les projets déjà annoncés pour 2020 sur Disney+, de la deuxième saison de The Mandalorian au retour de Lizzie McGuire.