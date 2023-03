CINEMA : Superman: Legacy, James Gunn va lui-même réaliser le film

Le DCEU n'a pas pris une bonne tournure ces dernières années, avec souvent des échecs critiques et même commerciaux. Mais Warner Bros. Discovery a placé James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios pour remettre de l'ordre, avec un Chapter 1: Gods and Monsters qui devrait reposer de bonnes bases.

Nous aurons droit à de nouveaux jeux vidéos, séries et films, dont un Superman: Legacy avec un nouvel acteur, scénarisé par James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie). Et cette semaine, nous avons appris qui réalisera ce prochain film de super-héros, il s'agira... de James Gunn en personne. Pourtant très occupé sur un tas de projets, le cinéaste s'est beaucoup attaché à Superman: Legacy et déclare sur les réseaux sociaux :

Oui, je réalise Superman: Legacy qui sortira le 11 juillet 2025. Mon frère Matt m'a dit quand il a vu la date de sortie qu'il s'est mis à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit : « Mec, c'est l'anniversaire de papa ». Je n'avais pas réalisé. J'ai perdu mon père il y a presque trois ans. Il était mon meilleur ami. Il ne me comprenait pas quand j'étais enfant, mais il soutenait mon amour des comics et mon amour du cinéma et je ne ferais pas ce film maintenant sans lui. La route a été longue jusqu'ici. On m'a proposé Superman il y a des années - j'ai d'abord refusé, parce que je n'avais pas d'opportunité unique, amusante et émotionnelle qui donnait à Superman la dignité qu'il méritait. Puis, il y a un peu moins d'un an, j'ai trouvé une opportunité, à bien des égards, centrée sur l'héritage de Superman - comment ses parents aristocratiques kryptoniens et ses parents agriculteurs du Kansas façonnent qui il est et les choix qu'il fait. J'ai donc choisi de me charger d'enfin écrire le scénario. Mais j'ai hésité à réaliser, malgré le harcèlement constant de Peter Safran et d'autres pour m'engager (désolé, Peter). Ce n'est pas parce que j'écris quelque chose que je le ressens dans mes os, visuellement et émotionnellement, assez pour passer plus de deux ans à le réaliser, surtout pas quelque chose de cette ampleur. Mais, pour résumer, j'adore ce script et je suis incroyablement impatient que nous commencions ce voyage.

En plus de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie pour Marvel, dont le troisième volet est attendu le 3 mai prochain, James Gunn a aussi réalisé The Suicide Squad (à 10,51 € sur Amazon), Super et Horribilis, en plus d'avoir scénarisé la série Peacemaker, les deux films Scooby-Doo au début des années 2000 ou encore L'Armée des morts. Superman: Legacy est attendu au cinéma le 11 juillet 2025, patience.