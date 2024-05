CINEMA : Superman, la première photo officielle de David Corenswet en costume est là !

L'année dernière, avant même que ne sortent en salles les derniers films du DCEU, qui était le nom donné à l'univers cinématographique de DC regroupant les divers projets depuis le Man of Steel de Zack Snyder, James Gunn a introduit son plan pour son propre DCU qui fera table rase du passé avec le Chapter 1: Gods and Monsters. Notez que les Elseworlds tels que Joker : Folie à Deux n'en feront pas partie. Comme premier long-métrage, un certain Superman Legacy avait alors été annoncé, réalisé par James Gunn, et c'est bien lui qui ouvrira le bal en salles. Depuis, nous avons découvert son casting principal, avec en tête d'affiche le jeune beau gosse David Corenswet. C'est le 29 février 2024, à l'occasion de l'anniversaire du super-héros, que l'acteur a partagé une photo montrant le blason emblématique du personnage qui apparaîtra sur son nouveau costume, avec de la neige provenant du tournage en Norvège, qui venait de commencer. Ce dernier est d'ailleurs inspiré des illustrations d'Alex Ross, notamment de Kingdom Come. Le nom du projet a également changé pour devenir simplement Superman. Ensuite, mi-avril, une photo de James Gunn avec David Corenswet et Rachel Brosnahan, qui incarnera Lois Lane, les montrait en train de lire des comics, mais sans montrer la carrure de son rôle-titre. La révélation du costume de Superman était donc plus qu'attendue et vient d'avoir lieu ce lundi soir.

Sans doute après avoir vu de premiers commentaires parlant d'image générée par IA (pas facile de plaire à tout le monde...), James Gunn a précisé sur Instagram que cette photo a été prise par Jessica Miglio et qu'elle est donc entièrement « in-camera ». Évidemment, l'arrière-plan contient des effets numériques, avec ce que tout bon fan de Dragon Ball aura directement associé à un affrontement dantesque entre deux saiyajins. Bon, sauf surprise, ce n'est sans doute pas Vegeta avec son Gyarikku Hō qui viendra mettre le bazar à Metropolis, mais difficile de dire quel ennemi des comics pourrait être à l'œuvre ici. L'aura verte pourrait toutefois laisser penser que le Green Lantern de Nathan Fillion, qui jouera Guy Gardner, serait en train de combattre.

Quoi qu'il en soit, et malgré la situation, ce nouveau Superman ne semble pas être plus pressé que ça, terminant d'enfiler la botte gauche de son costume. Cette dernière pourrait faire dire à certains que le costume fait un peu trop cosplay, mais l'ensemble nous apparaît bien plus terre à terre et réaliste que la tenue kryptonienne que portait Henry Cavill. Il faudra évidemment juger en mouvement et sur différents angles pour bien s'en faire une idée. Vous remarquerez également les traces de brûlures couvrant son torse et ses bras, signes de précédentes batailles. Et si vous zoomez au niveau de la ceinture de l'acteur, vous noterez qu'il aura bien son fameux slip rouge !

La date de sortie de Superman au cinéma est toujours fixée au 11 juillet 2025 aux États-Unis. Si vous souhaitez découvrir ou revoir Man of Steel d'ici là, le combo Blu-ray et 4K UHD est vendu 18,70 € sur Amazon.