CINEMA : Blue Beetle, une entrée en scène fracassante pour le super-héros DC dans sa première bande-annonce

Avant que le plan de James Gunn pour le DCU ne se mette en place avec DC Studios, plusieurs films de super-héros vont encore paraître au cinéma, sans compter les Elseworlds comme Joker : Folie à Deux dont les photos de tournage avec Lady Gaga ont récemment fait l'actualité. Ainsi, après Shazam! La Rage des Dieux sorti la semaine dernière, l'été 2023 va d'abord accueillir The Flash avant de rapidement enchaîner sur Blue Beetle, un long-métrage à la base prévu pour HBO Max qui va finir sur grand écran et que nous découvrons enfin en mouvements au détour de sa première bande-annonce.

Bande-annonce VOSTFR

Loin d'être le plus connu de l'écurie DC, ce Blue Beetle ne sera d'ailleurs pas celui fréquentant Booster Gold dans les comics (Ted Kord), mais Jaime Reyes, introduit en 2005 et qui a déjà fait des apparitions dans les projets d'animation auprès du grand public. Incarné à l'écran par Xolo Maridueña, ce personnage va malgré lui devenir l'hôte d'un bien étrange scarabée le dotant de pouvoirs hors du commun. Nous suivrons donc son origin story à Palmera City avec la découverte de ses facultés et des affrontements musclés contre une milice, sans doute envoyée à ses trousses par Victoria Kord (Susan Sarandon), puisque sa fille Jenny (Bruna Marquezine) a volé l'artéfact comme nous le voyons dans la bande-annonce. Un autre antagoniste voudra aussi lui faire la peau, Carapax (Raoul Max Trujillo), que nous ne voyons pas en costume.

Bon, malgré que Blue Beetle n'a rien avoir avec Iron Man, difficile de ne pas trouver des similitudes avec l'armure nanotechnologique Mark LXXXV de Tony Stark dans le MCU, les éléments caractéristiques du Scarabée en plus. Le plan avec la création d'une épée sortie tout droit de l'imagination du jeune homme laisse présager du meilleur, mais encore faudra-t-il que le scénario de Gareth Dunnet-Alcocer exploite bien ce pouvoir. Notez que la fin de la vidéo nous montre une base d'opération dans laquelle les costumes de Dan Garret et Ted Kord (les deux précédents Blue Beetle des comics) sont exposés, un joli clin d'œil qui espérons-le sera exploité dans la narration. Il ne sera toutefois pas seul et pourra compter sur les membres de sa famille, dont certains assistent à sa transformation. Nous retrouvons donc l'oncle Rudy (George Lopez), son père Alberto (Damían Alcázar), sa mère Rocio (Elpidia Carrillo), sa grand-mère Nana (Adriana Barraza) et sa jeune sœur Milagro (Belissa Escobedo).

Jaime Reyes est un jeune plein d’ambition. Alors qu’il rentre de l’université, le Scarabée, une ancienne relique d’une biotechnologie extraterrestre choisit de faire de lui son hôte. Ce dernier se voit alors revêtu d’une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires – et imprévisibles. Tout bascule alors pour Jaime qui devient le super-héros Blue Beetle...

Bande-annonce VF

Pour découvrir Blue Beetle au cinéma, il faudra donc patienter jusqu'au 16 août en France et le 18 outre-Atlantique. Concernant Shazam! La Rage des Dieux, le combo Blu-ray standard et 4K UHD est disponible en précommande sur Amazon au prix de 34,99 € avec un steelbook.

