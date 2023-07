CINEMA : Blue Beetle, Carapax vient s'opposer au jeune héros dans une nouvelle bande-annonce explosive et déjantée

Maintenant que le Flash d'Andy Muschietti est passé et en attendant le renouveau promis par le DCU avec Superman: Legacy, c'est un autre projet cinématographique de Warner Bros. Pictures et DC Studios qui rentre dans sa dernière ligne droite en termes de communication, Blue Beetle. Nous avions découvert sa première bande-annonce plus tôt cette année, qui promettait alors un ton léger et familial avec cette origin story haute en couleur. Nous aurions pu croire que son prochain aperçu majeur attendrait jusqu'à la SDCC en fin de mois, mais c'est cette nuit qu'il est tombé, avec trois bonnes minutes qui nous en montrent bien plus, précisant au passage le scénario qui se voudra très classique.

Bande-annonce VOSTFR

En effet, Jaime Reyes (Xolo Maridueña) a été choisi par le Scarabée, lui octroyant des pouvoirs technologiques sous la forme d'une armure cherchant avant tout à protéger son hôte, qu'il va devoir apprendre à maîtriser. Sauf que Victoria Kord (Susan Sarandon) compte bien récupérer son bien, Kord Industries ayant visiblement de sombres projets visant à « changer le monde » à l'aide du pouvoir du Scarabée. Vous noterez que le projet a un faux air des machines de la saga Matrix, ce qui n'a rien de rassurant.

Blue Beetle va donc devoir lutter contre Conrad Carapax (Raoul Max Trujillo) que nous découvrons cette fois en « costume », employé par cette dernière, nous promettant un duel d'armures et de vision du monde, le jeune héros en devenir ayant à cœur sa famille, qui va évidemment être prise pour cible parce que c'est ce que font les méchants... Il ne faudra toutefois pas en sous-estimer les membres, car la vidéo s'achève sur deux scènes totalement absurdes avec la grand-mère Nana (Adriana Barraza) tenant une mitrailleuse gatling puis s'en servant contre des soldats ennemis.

Bande-annonce VF

Pour rappel, Blue Beetle débarquera en salles le 16 août prochain en France. The Flash est quant à lui disponible en précommande en Blu-ray 4K UHD au prix de 29,99 € sur Amazon.

