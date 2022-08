CINEMA : Joker : Folie à Deux, une date de sortie lointaine pour le film musical, avec Lady Gaga en Harley Quinn ?

Warner Bros. ne comptait visiblement pas beaucoup sur Joker, mais a quand même laissé 55 millions de dollars de budget à Todd Phillips pour réaliser ce film, et surtout carte blanche pour la réalisation. Résultat ? Un long-métrage réussi de bout en bout, avec un Joaquin Phoenix récompensé de l'Oscar du meilleur acteur et plus d'un milliard de dollars de recettes.

Bien évidemment, Warner Bros. était aux anges et une suite a été confirmée. Todd Phillips sera de nouveau derrière la caméra, Joaquin Phoenix incarnera encore Arthur Fleck, mais ce Joker : Folie à Deux promet tout de même d'être bien différent. Il s'agira en effet d'un film musical, avec des chansons, l'ambiance pesante et la folie devraient quand même être au rendez-vous. Le titre fait référence à un phénomène psychiatrique où un patient psychotique déteint sur une autre personne, l'arrivée de Harley Quinn semblait inévitable, et d'après des bruits de couloir insistants, ce serait Lady Gaga qui incarnerait la psychiatre reconvertie en reine du crime aux côtés du Joker. La chanteuse américaine enchaîne les tubes, mais s'est également fait remarquer dans A Star Is Born, partageant l'affiche avec Bradley Cooper et décrochant un Oscar de la meilleure chanson originale avec le titre Shallow. Une actrice et chanteuse aussi célèbre pour ses tenues extravagantes et ses clips vidéo originaux, de quoi camper une Harley Quinn parfaite ?

Eh bien, même si cela se confirme, il faudra patienter avant de le savoir. La date de sortie de Joker : Folie à Deux vient d'être officialisée par la Warner, elle est fixée au 4 octobre 2024 aux États-Unis, soit cinq ans jour pour jour après la sortie du premier volet. En France, le film devrait arriver le mercredi 2 octobre 2024 dans nos salles de cinéma. D'ici là, vous pouvez retrouver Joker en Blu-ray 4K à 15,85 € sur Amazon.

Lire aussi : CRITIQUE de Joker : ceci n'est pas un film de super-héros