CINEMA : Joker : Folie à Deux nous fait déjà danser avec son affiche, à quand la bande-annonce ?

Todd Phillips a secoué le petit monde des films de super-héros avec Joker, un film mettant en scène Joaquin Phoenix dans le rôle du clown fou de Gotham City. Un long-métrage à l'opposé des blockbusters de l'époque, bien plus posé et avec une liberté créative quasi totale. La recette a fonctionné, Joker a rapporté plus d'un milliard de dollars au box-office et une suite arrive cette année.

Warner Bros. dévoile cette semaine la première affiche de Joker : Folie à Deux, mettant à l'honneur Arthur Fleck et Harleen Quinzel en pleine danse, visiblement dans une cellule de prison. La psychiatre sera pour rappel incarnée par Lady Gaga, mais pour l'instant, il n'est pas encore certain que le film soit bien une comédie musicale, malgré la présence de la phrase d'accroche « The world is a stage », soit « Le monde est une scène » en français.

Nous devrions avoir un semblant de réponse dans quelques jours seulement, car la première bande-annonce de Joker : Folie à Deux sera dévoilée le 9 avril prochain. Le film est quant à lui attendu au cinéma le 2 octobre 2024, cinq ans après le premier volet que vous pouvez retrouver en Blu-ray à partir de 14,99 € sur Amazon et Cdiscount.