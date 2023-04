CINEMA : Joker : Folie à Deux, fin de tournage et nouvel aperçu probant de Lady Gaga en Harley Quinn

Même s'il n'est pas prévu avant l'année prochaine, Joker : Folie à Deux est assurément l'un des films les plus attendus du moment. Non seulement, car le premier épisode a séduit au-delà de la sphère des adeptes de comics, mais aussi, car il va mettre en scène Lady Gaga dans la peau de Harley Quinn (cela n'a jamais été officialisé, mais le titre, les photos officielles et prises sur le tournage ne laissent aucune place au doute).

Tout se passe bien du côté de la production, car après avoir annoncé le début du tournage en décembre dernier, Todd Philips vient de confirmer qu'il venait d'y mettre fin. Il a au passage dévoilé deux nouveaux clichés officiels : l'un de Joaquin Phoenix en tenue, maquillé et toujours aussi triste, alors qu'il semble être transporté dans un véhicule aux fenêtres grillagées. L'autre montre Lady Gaga dans un costume sombre, le regard vide et surtout le visage grimé avec du fond de teint blanc, du rouge à lèvre rouge et des marques noires autour des yeux, les prémices de la transformation de son personnage en Harley Quinn.

C’est une fin de tournage. Merci à ces deux-là (+ tout le casting) et à la meilleure équipe que l’industrie cinématographique a à offrir. De haut en bas. Je vais ramper dans une grotte maintenant (ou une salle de montage) et tout assembler.

Maintenant, la patience est de mise : la date de sortie de Joker : Folie à Deux est calée au 4 octobre 2024 outre-Atlantique. D'ici là, Joker est disponible en Blu-ray à partir de 8,40 € sur Amazon.fr.

