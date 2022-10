DISNEY+ : Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special célébrera Noël en avance et avec humour, un trailer déjanté diffusé

Marvel Studios est chaud en ce moment, puisqu'après avoir diffusé une première bande-annonce d'Ant-Man et La Guêpe : Quantumania ce lundi, c'est un autre projet du MCU qui fait à présent parler de lui. Alors que la Phase 4 doit prendre fin au cinéma début novembre avec Black Panther: Wakanda Forever, c'est un projet s'étant un peu fait oublier qui se montre enfin, la Special Presentation: The Guardians of the Galaxy Holiday Special de son nom anglais. Oui, il s'agit du même format que le récent Werewolf by Night et cela fait près de deux ans que nous connaissions son existence.

Avant de découvrir Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 le 5 mai 2023, qui promet d'être un minimum sérieux dans ses enjeux avec la présence du Maître de l'évolution, c'est donc un court-métrage pensé pour les fêtes de fin d'année qui va nous faire rire. En effet, alors que Star-Lord fait toujours le deuil de Gamora, ses compagnons vont tenter de lui remonter le moral en lui organisant une fête de Noël, se rendant sur Terre pour trouver un cadeau.

Mantis et Drax n'étant pas les couteaux les plus affutés du tiroir, ils vont porter leur dévolu sur l'acteur Kevin Bacon, qui jouera donc son propre rôle. C'est assez cocasse étant donné qu'il a précédemment incarné le vilain Sebastian Shaw dans X-Men : Le Commencement. Nebula, Rocket, Kraglin, Cosmo et un Groot sous stéroïdes seront également au programme de ce divertissement sans prise de tête, qui sera donc diffusé à partir du vendredi 25 novembre sur Disney+.

Vous pouvez vous abonner au service pour 8,99 € au mois ou 89,90 € à l'année.

Lire aussi : Disney : la sortie de Blade lourdement repoussée, impactant toute la Phase 6 jusqu'à Avengers: Secret Wars... le prochain La Planète des singes daté