RUMEUR sur Mortal Kombat 1 : le roster du Kombat Pack en fuite

L'attente a enfin pris fin hier, NetherRealm Studios et Warner Bros. Games ont levé le voile sur Mortal Kombat 1, le douzième épisode de la licence dont la numérotation reviendra au début alors que nous découvrirons une toute nouvelle réalité faisant suite aux évènements de Mortal Kombat 11. Outre la cinématique de révélation, nous avons surtout eu droit à tout le déballage marketing traditionnel autour des diverses éditions du jeu, annonçant d'emblée la couleur sur la présence d'un Kombat Pack qui rajoutera post-lancement plusieurs personnages jouables et Kombattants Kaméo, ces derniers étant des soutiens liés à une mécanique de jeu introduite avec cet épisode. Eh bien, il semblerait que nous sachions déjà précisément qui sera inclus, de quoi peser dans la décision d'achat.

En effet, c'est du côté d'Amazon.it, le site italien du géant de la vente en ligne, que les plus observateurs ont repéré dans la description de la Premium Edition ces informations en fuite.

Personnages jouables Quan Chi

Omni Man

Ermac

Peacemaker

Takeda

Homelander Kombattants Kaméo Tremor

Johnny Cage

Khameleon

Mavado

Ferra

Les habitudes ne devraient donc pas être trop bouleversées avec la moitié de ce casting additionnel jouable issu de la licence et l'autre faisant la part belle à des personnages dotés de super pouvoirs, dont deux provenant qui sont à l'affiche de séries populaires sur Amazon Prime Video. Entre le Protecteur de The Boys que nous imaginons sans mal en train de massacrer violemment ses adversaires, le super-vilain d'Invicible et l'anti-héros bien barré de DC (avec l'apparence de John Cena ?), ce serait assez dingue.

En revanche, voir Johnny Cage parmi les Kombattants Kaméo a de quoi nous faire douter de l'authenticité de cette liste, puisque la FAQ mentionnait clairement qu'ils étaient uniques... ce dernier étant déjà confirmé jouable. Les autres sont toutefois assez secondaires dans l'ensemble pour coller à ce rôle. Bref, comme toujours wait & see.

Mortal Kombat 1 est attendu le 19 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Epic Games Store), et son prédécesseur MK11 Ultimate est toujours disponible à la vente sur Amazon.