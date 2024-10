GeForce NOW : le dernier Call of Duty et 8 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Aujourd'hui, l'accent est surtout mis sur le très attendu nouveau Call of Duty d'Activision, Treyarch et Raven Software, mais il est accompagné de huit autres jeux.

Au passage, NVIDIA rappelle que l'offre permettant d'obtenir une copie gratuite de Dragon Age: The Veilguard pour l'achat de six mois d'abonnement à GeForce NOW Ultimate est toujours valable jusqu'au 30 août prochain. Et maintenant, voici les neuf jeux rajoutés à GeForce NOW cette semaine :

Worshippers of Cthulhu (nouvelle version sur Steam, 21 octobre)

(nouvelle version sur Steam, 21 octobre) No More Room in Hell 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 22 octobre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 22 octobre) Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven (Nouvelle sortie sur Steam, 24 octobre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 24 octobre) Windblown (Nouvelle sortie sur Steam, 24 octobre)

(Nouvelle sortie sur Steam, 24 octobre) Call of Duty : Black Ops 6 (nouvelle version sur Steam, Battle.net et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 25 octobre)

(nouvelle version sur Steam, Battle.net et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 25 octobre) Call of Duty HQ , y compris Call of Duty : Modern Warfare III et Call of Duty : Warzone (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

, y compris et (Xbox, disponible sur PC Game Pass) DUCKSIDE (Steam)

(Steam) Off the Grid (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Selaco (Steam)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.