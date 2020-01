Call of Duty: Modern Warfare, une MSI CUP powered by NVIDIA Geforce RTX annoncée avec Skyrroz

MSI et NVIDIA viennent d'annoncer cette semaine un tournoi en ligne sur Call of Duty: Modern Warfare, sobrement intitulé MSI Cup powered by NVIDIA Geforce RTX. La compétition aura lieu sur plusieurs jours et débutera la semaine prochaine.

Les organisateurs indiquent :

Cette compétition qui se déroulera les 10, 15 et 18 janvier 2020 verra s'affronter 64 équipes sur le mode Escarmouche 2v2 de Call of Duty: Modern Warfare, via 2 phases qualificatives de 32 équipes, offrant chacune 2 sésames pour participer à la grande finale du 18 janvier. Et pour rendre cet événement encore plus particulier, MSI et NVIDIA mettent en jeu plus de 8000 € de dotation pour les participants sous forme de PC gaming et cartes graphiques GeForce RTX et plein de surprises pour les spectateurs. Le tournoi se déroulera sur le mode Escarmouche 2v2. Chacune des 2 phases de qualification rassemblera donc 32 équipes de 2 joueurs, réparties dans un tableau à élimination directe en BO3. L'âge minimum pour prendre part au tournoi est 18 ans (jeu PEGI 18). 1er Qualifier : vendredi 10 janvier 2020 à partir de 19h, en direct sur les chaînes Twitch de Skyrroz et Zydar 2nd Qualifier : mercredi 15 janvier 2020 à partir de 19h, en direct sur les chaînes Twitch de Skyrroz et Zydar Phase finale : samedi 18 janvier 2020 à partir de 20h, en direct sur les chaînes Twitch de Skyrroz et Zydar

L'évènement sera animé et commenté par Skyrroz et Zydar, vidéastes bien connus sur la scène Call of Duty. Les vainqueurs de la compétition pourront repartir avec des PC gaming équipés de cartes graphiques GeForce RTX, des GPU seuls ainsi que des produits dérivés de Call of Duty: Modern Warfare, comme des tee-shirts et des codes Double XP. Bien évidemment, la MSI Cup powered by NVIDIA Geforce RTX est l'occasion pour le constructeur de GPU de faire sa pub, c'est parti :

