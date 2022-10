Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, la date de sortie et une édition numérique Deluxe dévoilées au détour d'un trailer inédit

Nous sommes le 31 octobre, le jour d'Halloween, alors quoi de mieux pour Koei Tecmo que de nous reparler de Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, le prochain remaster de la licence Fatal Frame annoncé le mois dernier et qui marchera donc dans les pas de La Prêtresse des Eaux Noires paru en 2021. C'est donc une bande-annonce faisant le point sur ce 4e épisode qui nous est servie, idéale si vous ne le connaissez pas encore, en plus de nous dévoiler sa date de sortie et son édition numérique Deluxe, le jeu ne sortant pas en boîte par chez nous.

Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire est donc attendu le 9 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam),. Pour toute précommande, vous recevrez la tenue de Marie Rose (Dead or Alive) à faire porter à l'héroïne Ruka. Si vous possédez une sauvegarde de Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires, vous serez récompensés par le drôle de chapeau Camera Obscura (plus un masque qu'autre chose), pouvant être utilisé par Ruka, Misaki et Choshiro.

L'édition numérique Deluxe inclura de son côté tout ce qui suit, avec la possibilité d'effectuer une mise à jour du jeu de base pour recevoir les contenus associés.

Pack de tenues de soirée de l'île de Rogetsu :

Maillot de bain pour Ruka, Misaki et Choshiro ;



Robe chinoise pour Ruka et Misaki ;



Pyjama pour Ruka et Misaki ;



Accessoires (6).

Artbook numérique de Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire (avec la bande originale du jeu).

Le jeu Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire.

Bonus de précommande :

Tenue exclusive pour Ruka « Masque de renard » (blanc et rouge) ;



Tenue exclusive pour Misaki « Masque de renard » (noir et rouge) ;



Tenue exclusive pour Choshiro « Masque de renard » (noir et bleu) ;



Tenue exclusive pour Ruka, Misaki et Choshiro « Casque torche spirituelle ».

La vidéo introduit donc Ruka Minazuki, partie sur l'île de Rogetsu en quête de ses souvenirs disparus et qui va notamment arpenter un sanatorium abandonné dans la pénombre, autant dire que le décor est directement planté pour obtenir une ambiance horrifique. Mais ce n'est pas tout, puisque nous aurons aussi le contrôle de deux autres charmantes demoiselles, Misaki Aso et Madoka Tsukimori, ainsi que du détective Choshiro Kirishima. La vidéo nous montre aussi l'utilisation de la Camera Obscura, servant à lutter contre les entités locales, et de la lampe torche pour se défendre.

Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire est une énigme effrayante sur une île isolée du Japon du Sud. Dix ans après la mystérieuse disparition de cinq jeunes filles lors d'un festival organisé sur une île, les souvenirs relatifs à l'événement restent très flous. Mais, lorsque deux des filles sont retrouvées mortes, les trois autres adolescentes décident de retourner sur place pour résoudre le mystère, sans se douter qu'elles sont sur le point de révéler les secrets qu'elles avaient laissés derrière elles.

