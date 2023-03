Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, le remaster du jeu d'horreur lancé en vidéo

Après Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires, Koei Tecmo continue de remastériser ses vieux survival-horror et lance aujourd'hui Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire. C'est un petit évènement en soi pour les amateurs de jeux d'horreur, car le titre n'avait jamais dépassé les frontières du Japon lors de sa sortie en 2008 sur Wii.

Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire est désormais disponible sur la plupart des plateformes modernes, et rajoute un mode Photo, des graphismes améliorés, des cinématiques et modèles de personnages retravaillés et un meilleur rendu des ombres et lumières. En plus de cela, des tenues alternatives pour les personnages sont proposées. Du côté de l'histoire, c'est évidemment très horrifique et inspiré du folklore japonais :

Project Zero : Le Masque de l’Éclipse Lunaire débute une décennie après la mystérieuse disparition de cinq fillettes lors d’un festival du clair de lune sur l’ile de Rogetsu, située au sud du Japon. Bien qu’elles soient sauvées, elles avaient perdu tout souvenir des événements. Dix ans plus tard, deux des jeunes sont mortes et les trois adolescentes restantes, Ruka Minazuki, Misaki Aso et Madoka Tsukimori, retournent sur l’ile dans l’espoir de résoudre le mystère de la mort de leurs amies et tenter de retrouver leurs souvenirs perdus. Lors de leur exploration des manoirs au style occidental et des hôpitaux abandonnés de l’ile de Rogetsu, les joueurs ne pourront compter que sur le clair de lune et leur lampe torche pour trouver des indices et faire avancer l’histoire en interagissant avec les objets et les lieux attirant leur attention. Les joueurs devront également repousser les esprits vengeurs qui tenteront de les empêcher de faire la lumière sur la vérité, pour cela ils pourront compter sur un classique de la franchise Project Zero, la Camera Obscura. Cet appareil photo spécial peut être utilisé pour repousser et capturer les spectres d’un simple cliché. Au cours de leur progression, les joueurs pourront également utiliser la Torche Spirituelle, un dispositif exceptionnel utilisant la lumière de la lune renfermée dans une pierre spirituelle pour dompter les esprits.

Project Zero : Le Masque de l’Éclipse Lunaire est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, avec une édition numérique Deluxe incluant l'ensemble Tenues de soirée de l'île de Rogetsu, un artbook et la bande originale. Vous pouvez retrouver le jeu dans cette édition à 49,49 € sur Gamesplanet.

