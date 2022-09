Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, un remaster du 4e épisode annoncé sur consoles et PC

L'année dernière, Koei Tecmo a sorti une version remastérisée de Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires, le dernier épisode en date de sa licence de survival-horror, sur l'ensemble des plateformes modernes. Le jeu s'est apparemment bien vendu, de quoi donner de bonnes raisons à l'éditeur d'investir dans la série. Eh bien, surprise, tout comme le 5e épisode, c'est lors du Nintendo Direct / c'est lors du State of Play (rayer la mention inutile) qu'a été effectué l'annonce d'un remaster de Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire.

Il s'agit là du quatrième épisode de la licence, aussi connu sous l'intitulé Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse bien qu'il ne soit jamais paru en dehors du Japon où il est titré Zero: Tsukihami no Kamen et où il était paru en 2008 en exclusivité sur Wii. Là encore, il s'agira d'un portage multiplateforme à destination des PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam) au début de l'année 2023, où nous incarnerons donc 4 personnages distincts, à savoir Ruka Minazuki, Misaki Asou, Madoka Tsukimori et le détective Choushiro Kirishima sur Rougetsu Island au cours d'une intrigue sur fond d'enlèvements, de meurtres et de perte de mémoire. Et bien évidemment, les fantômes visibles uniquement grâce à la Camera Obscura sont de la partie.

Le jeu d'origine se jouant à la Wiimote et au Nunchuck, son gameplay a sans doute été remanié pour ces nouvelles plateformes. Un tout nouveau mode Photo et des costumes inédits ou altérés seront aussi proposés, en plus de graphismes réhaussés et d'une amélioration des rendus des ombres, de la lumière, des modèles des personnages et des cinématiques.

Après avoir mystérieusement disparu alors qu’elle était qu’une enfant, Ruka Minazuki, aujourd’hui adolescente, explore un hôpital abandonné à la recherche de ses souvenirs perdus. Dans ce jeu de survie, vous devrez utiliser la Camera Obscura pour repousser les esprits maléfiques et retrouver vos souvenirs enfouis.

Malheureusement pas d'édition physique, Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire ne sera proposé qu'au format numérique... Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires est sinon disponible chez Gamesplanet au prix de 25,99 €.