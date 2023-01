Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, 7 minutes de gameplay commenté pour nous faire frissonner

Cette année, les fans de la licence Fatal Frame en dehors du Japon vont enfin pouvoir découvrir Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, puisque Koei Tecmo a annoncé en septembre dernier un remaster de cet épisode sur les plateformes actuelles, à l'instar de ce qui avait été fait pour La Prêtresse des Eaux Noires. Depuis, nous avons appris sa date de sortie et eu droit à davantage de détails, notamment concernant son édition numérique Deluxe. L'éditeur est revenu à la charge récemment avec une nouvelle vidéo de gameplay commentée pendant près de 7 minutes.

Le réalisateur de l'épisode original, Makoto Shibata, et le producteur de ce remaster, Yutaka Fukaya, font ainsi déambuler Ruka Minazuki dans le hall du pavillon Rogetsu, en évoquant les sources d'inspiration du lieu et ses occupants, et les améliorations effectuées pour cette version. Apparemment, le créateur et scénariste s'est basé sur son vécu, affirmant que le fait que l'héroïne tende la main pour attraper divers objets vient de l'une de ses « rencontres » avec un esprit, qui lui avait pris la sienne. L'un d'eux, surnommé Mr. Miyamoto, apparaît même dans ses rêves apparemment...

Le fonctionnement de la Camera Obscura servant à se défendre est montré, elle qui pourra être améliorée avec ce que nous récupérons, incitant à fouiller chaque recoin. Et si jamais vous avez eu l'occasion de découvrir cette production à l'époque, vous devriez être soulagés d'apprendre que les commandes du piano ont été revues pour que ce soit plus simple d'en jouer.

Si vous avez envie de vous faire peur, Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire sortira le 9 mars 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). En attendant, Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires est disponible chez Gamesplanet au prix de 35,99 €.