Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, tenues affriolantes et vilains esprits dans une nouvelle bande-annonce

Dans un peu plus de trois semaines, les joueurs vont pouvoir découvrir Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, quatrième épisode de la licence n'ayant jusqu'à présent pas quitté le sol japonais. Pour le coup, cette version remastérisée tombe à pic et poursuit le travail entamé par Koei Tecmo avec La Prêtresse des Eaux Noires pour remettre sur le devant de la scène ces jeux d'horreur. En tout début d'année, le producteur de ce remaster et le réalisateur de l'époque avaient commenté une séquence de gameplay plutôt instructive. Ces derniers jours, c'est une bande-annonce plus traditionnelle qui a permis de faire le point sur le contenu et le scénario, jump scare inclus !

Nous suivrons pour rappel trois jeunes femmes, la pianiste Ruka Minazuki, Misaki Aso et Madoka Tsukimori, ainsi que le détective Choushiro Kirishima, tous cherchant la vérité sur les évènements survenus dix ans auparavant sur l'île de Rogetsu, en plus de leurs souvenirs perdus pour ces demoiselles. Et évidemment, le masque donnant son nom au jeu aura un rôle majeur dans l'intrigue. L'aspect survival-horror se traduira notamment par la présence d'esprits pas spécialement amicaux, capables d'être repoussés et capturés à l'aide de la Camera Obscura, un appareil photo au cœur du gameplay et pouvant être amélioré, mais aussi grâce à la Torche à esprits, qui utilise la lumière de la Lune renfermée dans une pierre.

Au-delà de ça, cette remastérisation inclura notamment des costumes supplémentaires aguicheurs, avec des bikinis et une combinaison en cuir sexy, ainsi que les tenues d'origine des personnages, qui trouveront notamment un usage dans le mode Photo ajouté pour l'occasion. Des visuels sont disponibles en page suivante pour les admirer.

Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire est sinon enfin disponible à la précommande dans les boutiques en ligne, aucune édition physique n'étant prévue. Sa sortie est pour rappel fixée au 9 mars sur l'ensemble des plateformes actuelles, à savoir les PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Un point avait déjà été effectué concernant l'édition Deluxe numérique et les divers bonus de précommande offerts jusqu'au 2 mars pour la plupart, la tenue de Marie Rose de Dead or Alive étant elle proposée jusqu'au 22 mars.

