TEST Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire, l’horreur nippone envahit ENFIN nos contrées

En 2008, les joueurs japonais possédant une Wii ont pu mettre les mains sur un Project Zero exclusif à la console de Nintendo, Rei: Tsukihami no Kamen. Et l’Europe dans tout cela ? Koei Tecmo a délaissé les fans de l’Occident... jusqu’à aujourd’hui ! Il aura donc fallu attendre 15 années pour voir le titre débarquer dans nos contrées. Son nom ? Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire. Une production qui vaut le détour ? Il est temps de vous en parler.

Stressant et amusant à la fois.

Sans surprise, concernant la partie visuelle, les développeurs ont fignolé les environnements pour avoir un rendu plaisant. Ainsi, quelques textures ont été légèrement refaites et sont plus nettes, tandis que la modélisation des personnages a été retravaillée. Pour ajouter une pression supplémentaire aux joueurs, l’équipe a peaufiné les jeux de lumière. Les ombres sont mieux gérées, la brume est mieux façonnée, c’est un régal de plonger dans cet univers psychédélique purement japonais. Bien évidemment, l’aliasing a disparu et la fluidité est au rendez-vous ; même sur Switch.

La prise en main, elle, est globalement identique aux autres épisodes. Ainsi, nous pouvons nous déplacer lentement ou rapidement, bouger la lampe dans tous les sens et user d’un appareil photo pour éliminer définitivement un esprit. La vue passe alors à la première personne, nous observons les parages à travers l’objectif et nous cumulons de la puissance en visant un fantôme pour lui infliger un maximum de dégât. C’est très stressant et amusant à la fois. Mention spéciale à l’édition Switch puisqu’en y jouant en mode Portable, la console devient l’appareil photo. Nous pouvons alors user des détecteurs de mouvement pour contrôler la Camera Obscura, c’est bien plus immersif !

Pour ne pas changer, nous devons explorer des lieux, faire des allers-retours, trouver des objets/des clés et résoudre des énigmes pour progresser ; comme jouer du piano tel un jeu de rythme pour débloquer quelque chose. Certaines mécaniques sont un peu vieillottes, les déplacements peuvent paraître un peu lourds aujourd'hui ; tout le monde ne va pas forcément accrocher. En outre, la particularité de cet épisode est que nous contrôlons plusieurs personnages. L’un d’entre eux, Kirishima, utilise une Torche à esprits qui permet de maîtriser un revenant via un rayon de lune dévastateur. En disposant de moult protagonistes, le joueur évite l’ennui et suit les diverses péripéties qui se rejoignent dans un final éloquent.

Le thème de ce Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire est un grand classique. Pour résumer très rapidement cette odyssée horrifique, des jeunes filles disparaissent lors d’un festival situé dans le sud du Japon. Un détective privé enquête, une demoiselle refait surface, deux autres ont été trouvées mortes... La raison de tout cela ? Que s’est-il passé concrètement ? Nous vous laissons le plaisir de la découverte. Mais encore une fois, il est plaisant de suivre les aventures de plusieurs personnages pour comprendre le fin mot de cette histoire. Par ailleurs, pour arriver au bout du tunnel, comptez une petite douzaine d’heures.

La grande question que certains peuvent se poser : y a-t-il des nouveautés par rapport au jeu de base ? La réponse est oui, et c’est très particulier. Pour commencer, nous avons de nouveaux vêtements sexy ; que ce soit pour les hommes ou les femmes. Maillots de bain, robe à croquer, tenue en cuir... Koei Tecmo ne change pas d’un poil et aime proposer ce type de contenu décalé. Ensuite, si vous appréciez tout cela, sachez que vous pouvez faire quelques clichés loufoques avec le nouveau mode Photo. Prendre une belle capture de notre héroïne en petite tenue avec des esprits autour, c’est dorénavant possible. Bref, vous l’aurez compris, c’est plus du cosmétique virtuel inutile qu’un ajout important.

Project Zero : Le Masque de l'Éclipse Lunaire s’est fait désirer pendant des années, c’est satisfaisant de pouvoir mettre enfin la main sur cette production flippante, le tout en japonais avec des sous-titres français. Cet opus rependre pas mal de codes du premier épisode en nous plongeant dans des cadres cloitrés et isolés. Si vous êtes sensibles aux mythes et aux esprits venus de l’Est, l’angoisse s’invite à la fête, le titre va vous faire sursauter, surtout sur Nintendo Switch... Seul point noir au tableau, il n’existe pas de version physique par chez nous. Dommage !

