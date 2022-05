Microsoft Flight Simulator : la Mise à jour du Monde 9 aux couleurs de l'Italie et Malte disponible

Il n'aura pas fallu attendre l'extension gratuite Top Gun: Maverick pour avoir du nouveau contenu de Microsoft Flight Simulator. Il vient en effet d'accueillir sa Mise à jour du Monde 9, 2 mois après celle dédiée à l'Espagne et au Portugal, qui se concentre cette fois sur l'Italie et Malte.

Bande-annonce du 23 mars

Au programme, 4 aéroports modélisés manuellement, 20 villes améliorées, 94 points d'intérêt ajoutés et plus encore, à apprécier gratuitement dès maintenant via un patch. Aucun nouveau trailer n'a été diffusé, mais le contenu inédit a été résumé par l'éditeur.

Survolez les villes historiques de Rome et Venise, envolez-vous au-dessus des côtes méditerranéennes et longez les pics abrupts en profitant d’un réalisme sans précédent grâce à la neuvième Mise à jour du Monde : Italie et Malte. L’équipe de Microsoft Flight Simulator a affiné ces pays avec une carte d’élévation améliorée, une photogrammétrie en haute-résolution et une imagerie aérienne plus détaillée, ainsi que la modélisation de 20 villes via le système Triangulated Irregular Network (TIN), dont Rome, Naples, Venise et Milan.

La neuvième Mise à jour du Monde inclut :

Quatre aéroports créés à la main :

L’aéroport de Palerme (LICJ) en Sicile ;



Sondrio (LILO), dans le Tyrol du Sud ;



Marina di Campo (LIRJ) sur l’île d’Elbe ;



Bolanzo (LIPB), dans le Tyrol du Sud.

Une amélioration des détails de 100 autres aéroports ;

94 points d’intérêts en Italie ;

11 points d’intérêts à Malte ;

Trois voyages de brousse ;

Trois vols de découverte ;

Trois nouveaux défis d’atterrissage.

La neuvième Mise à jour du Monde : Italie et Malte, est disponible gratuitement dès maintenant pour tous les pilotes de Microsoft Flight Simulator. Lorsque vous aurez téléchargé la dernière mise à jour, rendez-vous dans le magasin du titre pour obtenir cette Mise à jour du Monde et admirer la beauté de l’Italie et de Malte depuis les airs ! Les cieux vous appellent !