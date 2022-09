Microsoft Flight Simulator : au tour du Canada d'être amélioré avec la Mise à jour du Monde 11, la preuve en vidéo

En attendant les nouveautés de l'Édition 40e Anniversaire prévue pour le 11 novembre et en parallèle des nouvelles Mises à jour des Villes qui se concentreront sur des zones urbaines en particulier, Microsoft Flight Simulator continue ses Mises à jour du Monde. Après les États-Unis, c'est au tour du Canada d'être amélioré avec la World Update 11.



Au programme, 5 aéroports complètement modélisés, 9 missions, 3 Voyages de Brousse, autant de défis d'atterrissage et de vols de découverte, et surtout 87 points d'intérêt numérisés avec soin, à découvrir dans la bande-annonce ci-dessus.

Le Canada regorge de panoramas incroyables à découvrir depuis les cieux : une architecture urbaine magnifique, ses côtes au nord où les vagues viennent s’écraser et de larges étendues de toundra, des glaciers et des pics immenses. La onzième mise à jour du Monde de Microsoft Flight Simulator vous invite à explorer ce grand pays et ses paysages très différents, avec une résolution et une qualité graphique sans précédent !

Pour cette mise à jour, l’équipe de Microsoft Flight Simulator a utilisé de très nombreuses données géospatiales, dont des modèles d’élévation numériques, l’imagerie satellite et des photographies aériennes. En plus de ces données, de ces modèles et de cette imagerie, la mise à jour vous propose 12 régions urbaines améliorées grâce aux dernières données photogrammétriques ainsi que 87 points d’intérêt conçus à la main.

La onzième mise à jour du Monde contient :

5 aéroports conçus à la main, dont :

Le British Columbia’s Castlegar / West Kootenay Regional Airport (CYCG) ;



Le Victoria International Airport ;



Vancouver Island.

9 missions passionnantes :

Trois voyages de brousse (l’île de Vancouver, Terre-Neuve et les Rocheuses canadiennes) ;



Trois défis d’atterrissage (Castlegar, Barkerville et Calgary) ;



Trois vols de découverte (Vancouver, Montréal et Toronto).



La onzième Mise à jour du Monde, le Canada, est disponible gratuitement dès maintenant pour les pilotes de Microsoft Flight Simulator. Lorsque vous aurez téléchargé la dernière mise à jour, rendez-vous dans le magasin du titre pour obtenir cette Mise à jour du Monde et préparez-vous à admirer les panoramas sublimes du Canada depuis les airs !