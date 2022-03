Microsoft Flight Simulator : la Mise à jour du monde 8 dédiée à l'Espagne et au Portugal disponible et montrée en vidéo

Inutile d'être surpris : Asobo Studio nous avait prévenus que la Mise à jour du Monde 8 de Microsoft Flight Simulator débarquerait en cette fin du mois de mars 2022, et se concentrerait sur l'Espagne et le Portugal. Elle est disponible ce jour sur PC et Xbox Series X|S, et apporte aussi des améliorations pour Gibraltar et Andorre.

De la Sagrada Familia à l'aqueduc de Ségovie en passant par la Cité des Arts et des Sciences de Valence, le Palais National de Pena et quelques stades de football incontournables, un total de 99 points d'intérêt et 4 aéroports sont désormais modélisés avec plus de soin. Les développeurs bordelais rendent aussi disponibles gratuitement une carte d’élévation améliorée, une photogrammétrie en haute résolution et une imagerie aérienne plus détaillée pour la région.



Au passage, sachez que la Légende Locale Dornier Do J Wal sera disponible dans la boutique le 29 mars, et que la prochaine Mise à jour du Monde s'attardera sur l'Italie et Malte. Pour les retardataires, Microsoft Flight Simulator est disponible à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.



Lire aussi : Microsoft Flight Simulator : la roadmap de début 2022 dévoilée