Microsoft Flight Simulator : trailer pour les Mises à jour du Monde 7 et 8, nouveaux avions et gros point sur la roadmap de 2022

Asobo Studio avait promis de diffuser des bandes-annonces pour les prochaines nouveautés de Microsoft Flight Simulator ce 31 janvier. Finalement, il en a déjà montré beaucoup lors d'un live cette semaine. Un trailer de la Mise à jour du Monde 7 a d'abord été montré, et elle se concentrera sur l'Australie et ses environs, avec des représentations améliorées de la Grande barrière de corail, Brisbane et bien d'autres lieux et aéroports.



La World Update 7 sera disponible ce lundi, aux côtés de la deuxième Légende Locale, le Fokker FVII, qui a aussi eu droit à son trailer. Les prochaines Mises à jour du Monde et Légendes Locale débarqueront en mars, mai, juin, août et octobre, pour une année 2022 bien remplie. La fournée de mars nous invitera ainsi à jouir d'une amélioration du Portugal et de l'Espagne via la World Update 8, déjà teasée en vidéo, aux côtés de la payante Légende Locale Dornier Do J Wal, qui a traversé l'Atlantique de la péninsule ibérique vers l'Amérique du Sud en 1926 .

Des Famous Flyer sont toujours prévus pour avril, juillet, septembre et novembre, mais Asobo n'est plus sûr de commencer par l'Antonov AN-2 le 22 février. Il peine en effet à finaliser les droits pour proposer de pilote le vaisseau numérique dans son jeu. Le Beechcraft Model 17 Staggerwing, qui vient d'être confirmé pour mars, pourrait donc ouvrir la série.

À part ça, les développeurs ont déclaré qu'il y avait 2 fois plus de joueurs actifs actuellement qu'au milieu de l'année 2021, que l'extension Top Gun: Maverick verra le jour en mai, qu'ils allaient améliorer les animations des hélices au démarrage et les flux d'air autour des avions, qu'ils œuvraient pour intégrer le DLSS vers juin et que les hélicoptères sont planifiés pour novembre. Microsoft Flight Simulator va donc continuer à exploser ces prochains mois



