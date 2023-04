Microsoft Flight Simulator nous fait voyager en Océanie et en Antarctique avec sa Mise à jour du Monde 13

Alors que la World Update 12 se concentrait sur la Nouvelle-Zélande, Microsoft Flight Simulator continue à affiner les paysages de l'hémisphère sud avec sa Mise à jour du Monde 13 : Océanie et Antarctique. Elle ajoute ainsi une centaine de points d'intérêt, une dizaine d'aéroports et 11 missions, nous faisant redécouvrir 13 pays et 28 territoires non souverains, dont la Polynésie (Hawaï et l’Île de Pâques), la Mélanésie (les îles Fidji, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Guinée, la Papouasie occidentale et les Îles Salomon), les Galapagos et les régions principales de l’Antarctique.

Vous pouvez découvrir une partie des nouveautés en vidéo ci-dessus, des statues Moaï de l’Île de Pâques au phare de la Pointe Vénus de Tahiti, ou directement en jeu grâce à cette mise à jour gratuite.

L’équipe de Microsoft Flight Simulator est ravie d’ajouter de nouveaux paysages fascinants pour encore sublimer la beauté de sa simulation. L’Océanie est à la fois un continent et une région du monde, qui s’étend sur les hémisphères nord, sud, est et ouest. On y retrouve des îles de corail, de longues étendues de sable blanc, d’immenses volcans, des forêts tropicales inhabitées et des villes remplies de merveilles modernes de l’architecture. L’Antarctique représente quant à elle une destination de rêve pour les pilotes en quête d’aventures et de mystère, elle offre des panoramas de glace, s’étendant jusqu’à l’horizon.

La Treizième Mise à jour du Monde de Microsoft Flight Simulator inclut la Polynésie (Hawaï et l’Île de Pâques), la Mélanésie (les îles Fidji, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Guinée, la Papouasie occidentale et les Îles Salomon), les Galapagos ainsi que les régions principales de l’Antarctique, dont sa Péninsule. Cette mise à jour comprend un total de 13 pays et 28 territoires non souverains, la plupart affichant une meilleure résolution, qui vous permettra de profiter des panoramas époustouflants de ces parties du monde. Pour créer cette mise à jour, nous avons utilisé les dernières photographies aériennes en date, l’imagerie satellite et les données d’élévation numériques. Le champ de hauteur d’Hawaï a été également mis à jour et la ville d’Honolulu bénéficie dorénavant de dizaines de bâtiments conçus à la main.

Nos partenaires de Orbx ont aussi créé 150 points d’intérêt dans la région, dont :

Quatre ensemble de statues Moaï sur l’Île de Pâques ;

L’Autograph Tower, le plus grand immeuble d’Indonésie et de l’Hémisphère sud ;

Plusieurs bases de recherche de l’Antarctique, dont les bases McMurdo, Scott et Davis ;

Le phare de la Pointe Vénus de Tahiti.

Orbx a également créé plus d’une dizaine d’aéroports à la main, certains d’entre eux mettront à l’épreuve les compétences en termes de décollage et d’atterrissage courts des pilotes les plus chevronnés. Ces aéroports incluent :

Plusieurs pistes d’atterrissage dans les hauteurs de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;

L’aéroport international Mataveri de l’Île de Pâques (PHKO) ;

L’aéroport international de Kona, à Hawaï ;

L’aéroport de Nusatupe (AGGN), des îles Salomon ;

L’aéroport de Bora Bora (NTTB), en Polynésie française ;

L’aéroport de Moorea (NTTM), en Polynésie française.

De plus, l’équipe de Perfect Flight a développé onze missions pour mettre en avant les plus beaux endroits de l’Océanie.

Parmi celles-ci, vous retrouverez cinq vols de découverte :

Les West Maui Mountains à bord d’un planeur DG Aviation LS8-18 ;

Tahiti aux commandes d’un Cessna 152 ;

Tarawa, aux Kiribati, en pilotant un hélicoptère Guimbal Cabri G2 ;

Mauna Kea, à Hawaï, avec un Diamond DA62 ;

Le Java central dans un Cessna 208B Grand Caravan.

Trois défis d’atterrissage :

L’aéroport international de Nadi, aux Fidji, (NFFN) dans un Airbus A320 ;

L’aéroport de Palmyra (PLPA) sur l’atoll Palmyra, à bord d’un Bonanza G36 ;

Le Busilmin Airstrip (AYIN) en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec un CubCrafters Xcub.

Trois vols de brousse :

En Nouvelle-Calédonie à bord d’un Diamond DA62 ;

En Nouvelle-Guinée aux commandes d’un CubCrafters NXCub ;

Le « Aloha Hawaï » dans un Cessna 172.

La treizième Mise à jour du Monde : Océanie et Antarctique, est disponible gratuitement dès maintenant pour les joueuses et les joueurs de Microsoft Flight Simulator. Vérifiez que votre jeu est à jour, puis rendez-vous dans le magasin du titre pour obtenir cette Mise à jour du Monde et apprécier les incroyables détails de l’Océanie et de l’Antarctique. Les cieux vous appellent !