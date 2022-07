CINEMA : Halloween Ends, Laurie Strode bien décidée à en finir dans une première bande-annonce

En octobre prochain, la saga Halloween va se terminer, du moins l'arc autour de Laurie Strode, toujours incarnée par Jamie Lee Curtis. Pour rappel, David Gordon Green a réalisé en 2018 Halloween, début d'une nouvelle trilogie faisant suite au premier long-métrage de 1978, et Halloween Kills avait laissé les spectateurs sur un sacré suspense.

La trilogie va donc se terminer avec Halloween Ends et Paramount Pictures partage aujourd'hui la première bande-annonce de ce slasher movie très attendu. Un trailer sous le signe de la nostalgie et de l'hommage avec pas mal de plans repris de Halloween : La Nuit des masques, mais nous retrouvons surtout Laurie Strode, bien décidée à en finir avec Michael Myers, qui s'en prend à elle et sa famille depuis bien trop longtemps. La bande-annonce est à admirer en VF ci-dessus ou en VOSTFR juste ici :

Halloween Ends sera à découvrir au cinéma à partir du 19 octobre 2022. Vous pouvez retrouver Halloween Kills en Blu-ray à 14,98 € sur Amazon.

