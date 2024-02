CINEMA : La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, la chasse à l'homme s'annonce spectaculaire

Après une trilogie de longs-métrages ayant remis la licence sur le devant de la scène durant la décennie passée, La Planète des Singes va faire son retour d'ici quelques mois en salles avec une suite se rapprochant un peu plus de l'esprit du film de 1968, sous-titrée Le Nouveau Royaume en français. Nous avions pu en découvrir une première bande-annonce en fin d'année dernière, qui introduisait déjà les personnages principaux et les décors post-apocalyptiques de ce monde où les singes doués de parole règnent désormais en maître. Un nouvel aperçu bien plus complet nous a été donné à l'occasion du Super Bowl la nuit dernière, qui régale toujours autant du côté de ses effets spéciaux.

Bande-annonce VOSTFR

Le grand méchant Proximus César (Kevin Durand) nous montre déjà par son monologue qu'il devrait être intéressant à suivre, un antagoniste avide de conquêtes et apparaissant comme tyrannique, surtout envers les êtres humains revenus à l'âge de pierre. En opposition à sa vision du monde, nous retrouvons le jeune chimpanzé Noa (Owen Teague), protagoniste cherchant des réponses dans le passé et qui trouve injuste que l'humanité soit traquée. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il va croiser la route de Mae (Freya Allan), qui est apparemment plus intelligente que la moyenne selon les dires de l'orang-outan Raka (Peter Macon). Et comme en écho à la réplique « Apes together strong » de César (Andy Serkis), nous avons droit à un « No, together strong » porteur de l'espoir que les deux espèces puissent cohabiter ensemble.

Bande-annonce VF

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume est attendu dès le 8 mai dans les salles françaises et désormais le 10 aux États-Unis. Le précédent volet, La Planète des Singes : Suprématie, est vendu 16,08 € en Blu-ray sur Amazon.

Lire aussi : CINEMA : Disney annonce et donne un premier aperçu de Vaiana 2, un point sur le calendrier des prochaines sorties en salles