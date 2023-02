Avignon Geek Expo VI : des casques VR, des maps de 120 m², du free roaming et de la réalité mixte. Are you Ready Player One?

L'Avignon Geek Expo ouvrira ses portes, les 11 et 12 février prochains, au cœur du Parc des Expositions d'Avignon. Pour cette sixième édition, les organisateurs ont conservé la formule qui a fait ses preuves depuis cinq ans en proposant un véritable melting-pot d'univers visant un public très large, qu'il soit geek ou pas. Les thématiques présentes seront, sans être exhaustif, le cinéma, les séries, la BD, les effets spéciaux, les mangas, les comics, le cosplay, le gaming et, ce pour ce qui nous touche de près, la réalité virtuelle.

Simulation et découverte !





Pour la première fois, nous aurons deux stands afin de proposer deux espaces bien distincts. Le premier accueillera notre simulateur de conduite et le pôle découverte de la VR pour ceux qui n'auraient pas encore pu s'y essayer. Pour les apprentis pilote de course, l'immersion sera totale grâce à un casque de réalité virtuelle qui les plongera - littéralement - dans l'habitacle de la voiture, à un volant à retour de force Fanatec GT DD Pro et surtout les vérins dbox qui assurent des sensations proches de la réalité (accélération, freinage, chocs, etc.). Que vous soyez adeptes de rallyes ou de circuits, vous trouverez votre bonheur sur notre stand.

Vivez un jeu de tir compétitif plutôt que le jouer !





Sur le second, nous vous accueillerons sur une surface de 120 m² entièrement dédiée à une sorte de paintball futuriste. En chaussant un casque de réalité virtuelle, les joueurs plongent dans un champ de bataille urbain, notre stand, où la réalité et le virtuel vont se mélanger. Jouable en Free For All (chacun pour soi) ou en équipe pour du Capture the Flag (capture du drapeau) ou de la Domination (jusqu’à trois espaces à garder le plus longtemps possible pendant une partie), il faut se déplacer physiquement au sein de la carte - comme vous le feriez lors d'une vraie partie de paintball - pour toucher ses adversaires, se cacher derrière des murs ou des objets afin de survivre et de gagner la partie. Ce qui est génial ici, c'est que vous ne combattez pas contre des avatars, mais bel et bien avec les autres joueurs qui apparaissent réellement dans le monde virtuel (principe de la réalité mixte). Nous pourrons accueillir jusqu'à 6 joueurs en même temps.

La billetterie de cette édition 2023 est ouverte, n'hésitez pas à prendre vos entrées en avance pour vous éviter une queue trop longue et profiter d'une remise. Au niveau des prix, cela se situe entre 16 € la journée et 23 € pour le week-end complet. Le tarif enfant (6 à 11 ans) est de 13 € pour la journée et 19 € pour les deux jours. Un pass journée en famille (deux adultes et deux enfants de 6 à 11 ans) a été mis en place à 39 €. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de six ans accompagnés. Bien sûr, il existe des pass VIP et d'autres formules incluant les dédicaces, dont vous trouverez le détail sur le site officiel.

Nous vous donnons donc rendez vous ces 11 et 12 février au coeur des 7 800 m² de surface des hall A et B du Parc des Expositions d’Avignon.