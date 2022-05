Hatch Kids : une école pour enfant ambitionne de construire le futur métavers

Camp K12 (start-up spécialisée dans les technologies éducatives) a pour ambition de former la prochaine génération à la création d'univers en réalité augmentée ou virtuelle. À l'heure où les secteurs investissent dans le métavers, Nike avec Nikeland, McDonald's qui compte ouvrir ses restaurants dans le métavers, l'armée qui est en train de s'y mettre, chaque secteur semble vouloir y participer, y compris celui qui nous intéresse ici : l'éducation.

Hatch Kids est donc une école métavers conçue pour former les enfants âgés de 5 à 18 ans à créer du contenu AR/VR, ouvrant ainsi la voie à une prochaine génération de créateurs. Bien que nous soyons enthousiastes à l'idée de former des développeurs en herbe, l'âge minimum requis nous semble quelque peu exagéré. Un enfant de 5 ans n'aura pas les capacités cognitives à créer des maps ainsi qu'une boucle de gameplay solide, du moins seul. Il devra obligatoirement être accompagné d'un adulte tout au long du processus, ne lui permettant pas ainsi de gagner en autonomie. Être autonome et « apprendre à apprendre » constituent les clés de voute de toute programmation qui se respecte. Le risque avec une telle approche est de tout bonnement rendre dépendant l'enfant de l'adulte pour effectuer telle ou telle tâche, avec une notion d'aide permanente et non pas une demande d'aide ponctuelle, dont celle-ci ne pourra s'exercer que bien plus tard avec un âge bien défini (environ 9 ans).

Hatch Kids permet donc à de jeunes apprenants, via un programme appelé HatchXR, d'accéder à des outils de conception. Concevoir, coder et jouer : voici les 3 piliers constitutifs dudit programme. Point important, l'enfant n'a pas besoin d'apprendre à maîtriser des lignes de codes pour faire interagir les éléments à l'écran : tout se fait à l'aide de la programmation visuelle (ex : Scratch). Autrement dit, vous assemblez des blocs pour effectuer telle ou telle action sur votre environnement.

L'enfant n'est pas non plus laissé dans la nature, des tutoriels vidéos et interactifs (en anglais) lui permettent de s'approprier les différents outils mis à sa disposition. Les kids peuvent diffuser leurs projets au travers d'un simple QR Code à flasher et peuvent créer un compte afin que leurs jeux soient sauvegardés automatiquement dans le cloud. Enfin, les écoles disposant de parcs informatiques vieillissants peuvent utiliser Hatch XR sans le moindre souci, la technologie (Open XR) n'étant pas très gourmande, car conçue de base pour fonctionner sur des smartphones et casques VR.

Si la programmation visuelle existe depuis belle lurette, elle est souvent associée à l'animation, à la programmation robotique ou encore à la création de jeu vidéo 2D. Le fait que nos chères têtes blondes, brunes ou rousses puissent concevoir des mondes en 3D tout en utilisant des blocs de programmation est une grande première ! Cela pourra également plaire à tous ceux qui associent la 2D à quelque chose de dépassé et de poussiéreux, et qui demandent de simuler des mondes en 3D, comme ils en ont l'habitude à travers l'exploration de sandbox à la Roblox.

Anshul Bhag, PDG de Camp K12, a déclaré à ce propos :

Il y a aujourd'hui plus de 100 millions d'enfants codeurs qui utilisent une variété de plateformes de codage gratuites pour apprendre à coder en créant des jeux et des applications. Ces plateformes sont incroyablement efficaces et ont ouvert la voie au mouvement du codage pour enfants en 2007, mais la grande majorité d'entre elles sont limitées à la création de projets en 2D, conçues pour l'ère des smartphones et des écrans plats.



À mesure que des technologies telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle se généralisent, nous devons mettre à niveau les outils sur lesquels les enfants apprennent, afin que les éducateurs puissent enseigner de manière adaptée aux formats de contenu actuels. Nous avons conçu Hatch comme une plateforme de codage pour enfants à l'ère du métavers.

Hatch kids est présent dans 25 pays dont les USA, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Inde (la France n'est vraisemblablement pas encore comprise dans le dispositif). Les enfants y ont accès par l'intermédiaire des écoles et partenaires éducatifs et technologiques. Et c'est notamment en Inde que ce programme connait un essor fulgurant, notamment grâce à l'impulsion du gouvernement de Delhi sur la programmation et au partenariat effectif avec code.org, qui au travers de l'atelier Hour of Code permet d'attirer un jeune public toujours plus croissant.

Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Simple buzz opportuniste ou véritable plus-value éducationnelle ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaires.

