CINEMA : un reboot de la franchise Spy Kids serait en préparation

Les célèbres enfants-espions pourraient bientôt revenir sur le devant de la scène. En effet, un reboot de la franchise Spy Kids serait dans les tuyaux. Si vous avez oublié, Spy Kids suit les aventures de Carmen et Juni Cortez (interprétés à l’époque par Alexa Vega et Daryl Sabara), des enfants qui découvrent que leurs parents sont en réalité des agents secrets. Trois autres films Spy Kids ont suivi avec d'abord Spy Kids 2 : Espions en herbe, dans lequel Carmen et Juni devaient survivre dans une île remplie de monstres. Les espions se retrouvaient ensuite piégés dans un jeu vidéo dans le troisième long-métrage, Spy Kids 3 : Game Over. Enfin, dans le quatrième et dernier film de la franchise, Spy Kids 4 : Tout le temps du monde, l’histoire était centrée sur de nouveaux enfants, à savoir Rebecca et Cyril Wilson. Ces derniers devaient arrêter le Maître du Temps bien qu'aidés par Carmen et Juni.

Ainsi, Skydance Productions, Robert Rodriguez (le créateur des films Spy Kids) et Spyglass Media travailleraient de pair pour produire ce reboot. Robert Rodriguez se chargerait de la réalisation et de l’écriture du long-métrage. Skydance Productions superviserait le développement du film et Peter Oillataguerre et Gary Barber de chez Spyglass Media agiraient en tant que producteurs exécutifs. Il n’y a pas plus d’informations concernant les acteurs ou une éventuelle période de sortie, si ce n’est que le reboot suivrait les aventures d’une famille venant de divers horizons. Notez que Skydance Productions travaille en partenariat sur d'autres projets avec Paramout Pictures comme Top Gun: Maverick, dont la sortie a été repoussée.

