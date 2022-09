CINEMA : Constantine, une suite au film de 2005 toujours avec Keanu Reeves et Francis Lawrence officialisée, le reboot en série annulé

La fusion de Warner Bros. et Discovery aura malheureusement eu pour effet de changer les plans du premier pour son service HBO Max. De nombreux projets, notamment de séries basées sur des comics, sont en train de passer à la trappe, dont le long-métrage Batgirl qui était pourtant en post-production.

L'annulation de 2 autres productions destinées à HBO Max vient d'être confirmée par Variety cette semaine. La première est la série Madame X, scénarisée par Angela Robinson et produite par J. J. Abrams, qui aurait dû revenir sur l'histoire de Madame Xanadu de la Justice League Dark. L'autre est le reboot de Constantine, les comics Hellblazer de DC Comics déjà adaptés en film avec Keanu Reeves en 2005 devant en effet être revisités en séries pour la plateforme de vidéo à la demande. Daniel Cerone et David S. Goyer étaient nommés showrunners, et J. J. Abrams jouait également les producteurs sur ce projet.



De ces mauvaises nouvelles va cependant en naître une bonne : plutôt que de faire une série, J. J. Abrams et sa société Bad Robot vont pouvoir développer un autre film Constantine ! Il s'agira d'ailleurs non pas d'un reboot cette fois, mais d'une suite au premier long-métrage, qui marquera le retour de Keanu Reeves dans le costume de John Constantine, cet anti-héros aux pouvoirs d'occultiste et d'exorciste. Le réalisateur Francis Lawrence, déjà derrière la caméra pour le film de 2005, reprendra d'ailleurs du service, et Akiva Goldsman (Star Trek: New Worlds) s'occupera du scénario.

Ce Constantine 2 n'a pour le moment pas de date de sortie, mais d'ici là, le premier peut être vu ou revu en Blu-ray à partir de 11,99 € sur Amazon.fr.