The Last Kids on Earth et le sceptre maudit : un jeu d'action basé sur la célèbre série de livres débarque en 2021 sur consoles et PC

Outright Games, Stage Clear Studios et Atomic Cartoons se sont associés afin de produire The Last Kids on Earth et le sceptre maudit. Ce dernier est un jeu d’action/aventure basé sur la célèbre série de livres The Last Kids on Earth, écrite par Max Brallier et illustrée par Douglas Holgate dont le premier ouvrage est sorti en octobre 2015. Ces derniers racontent les péripéties de Jack Sullivan, un orphelin qui devra survivre à l’apocalypse en combattant des monstres et des zombies. Une série Netflix a également été adaptée des bouquins, le premier épisode étant sorti le 17 septembre 2019.

Ainsi, The Last Kids on Earth et le sceptre maudit est prévu sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam pour le printemps 2021. Aucun prix n'a été annoncé pour le moment. Bandai Namco Entertainment a publié un court trailer pour l’occasion. Vous pouvez y apercevoir le protagoniste conduisant un petit monster truck et vous expliquant le but du jeu en plus de détailler les caractéristiques des personnages. Terry Malham, le PDG d’Outright Games, a expliqué qu’il était très content du résultat de la collaboration. Il a ainsi stipulé :

Avec Max Brallier et nos partenaires d'Atomic Cartoons, nous sommes ravis que la collaboration avec Atomic Cartoons et Outright Games aboutisse à un jeu très convaincant basé sur The Last Kids on Earth. The Last Kids on Earth, ce sont des livres et une série télévisée à succès et l'histoire se prête parfaitement à un jeu d'action-aventure.

Si vous êtes un peu curieux, voilà ce qui vous attend dans The Last Kids on Earth et le sceptre maudit :

L'heure est venue d'incarner Jack, Quint, June et Dirk et de partir en quête du Bâton de la Malédiction !

Mais attention... Malondre, la Reine des monstres est également à sa recherche pour invoquer Rezzock l'Ancien, le Destructeur de Mondes.

Améliorez vos armes et armures, explorez la ville de Wakefield dans un pick-up post-apocalyptique et combattez des hordes de zombies, monstres et boss épiques dans The Last Kids on Earth et le sceptre maudit ! Joue en équipe avec ta famille et tes amis pour affronter Malondre, la Reine des monstres gluants.

Améliore ton équipement, tes compétences, Big Mama et la Cabane et affronte des hordes de zombies.

Explore Wakefield et promène-toi au volant de Big Mama.

