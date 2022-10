Meta : le PDG du logiciel Immersed dévoile le passthrough couleur du Meta Quest Pro avec une surprise à la clé !

Le PDG d'Immersed, Renji Bijoy, a inclus le clip sous forme de GIF dans un billet de blog. Les premières images montrent ce qui semble être le prochain Meta Quest Pro, suivi d'un passage dévoilant le passthrough couleur du casque. Le GIF a depuis été retiré de l'article original mais a été copié (pour notre plus grand plaisir) plusieurs fois après sa publication initiale.

Dans les différents leaks de ces dernières semaines, nous avions pu apercevoir le Meta Quest Pro en action (voir article) ou en photo (voir article). Et c'est notamment ce dernier point qui nous intéresse ici. Vous vous souvenez sans doute de cette photo :

À l'époque de sa sortie, beaucoup s'insurgeait du fait que le casque devait laisser passer beaucoup de lumière, pour ceux ayant déjà fait l'expérience, cela nuit grandement au confort et à l'immersion. Et bien rassurez-vous, le GIF de Bijoy montre le casque avec des œillères latérales qui viennent bloquer la lumière qui, sans celles-ci, surviendrait à la périphérie de notre vision.

Meta n'a pas encore dévoilé si ladite interface faciale serait incluse dans le casque. À noter que les œillères que nous apercevons ici ne semblent couvrir que les côtés et non le dessous des yeux, comme ce qu'il se fait habituellement.

Alors que la vue du monde réel sur Meta Quest 2 s'affiche via un noir et blanc à faible résolution, le Meta Quest Pro révélé par Meta possède des caméras couleurs à plus haute définition ainsi qu'un capteur de profondeur. Ces deux technologies ont pour objectifs de rendre la réalité mixte pratique.

Le GIF de Bijoy montre ce passage de la couleur utilisé pour placer quatre moniteurs virtuels à côté d'un MacBook. Étant donné qu'il s'agit d'un GIF, il n'est pas possible d'évaluer la qualité du passage des couleurs. La semaine dernière, Mark Zuckerberg nous avait montré un jeu d'escrime en réalité mixte, mais son clip souffrait également d'une forte compression vidéo. Pour clarifier la situation, il faudra attendre que nous mettions les mains dessus, alors wait and see !

La sortie du Meta Quest Pro est - selon les rumeurs - prévue pour ce mois-ci, et l'événement annuel de Meta sur l'AR/VR, qui aura lieu le 11 octobre, devrait présenter les prochaines étapes de l'entreprise. Si le Meta Quest 2 vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €. Vous pouvez aussi trouver sur le site de bons PC pour gamers.