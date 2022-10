Pico 4 : victime de son succès, le concurrent du Quest 2 est en rupture de stock avant même sa sortie !

Selon Pico, certaines précommandes de son casque autonome Pico 4 en Europe seront retardées. Ce dernier doit être lancé le mardi 18 octobre simultanément au Japon, en Corée du Sud et chez nous en Europe. La société affirme qu'elle "travaillerait sans relâche" afin que les précommandes européenne soient expédiés d'ici la fin du mois d'octobre.

Devons-nous penser que Pico a décidé de donner la priorité au marché asiatique ou bien que la demande par chez nous ? Seul l'avenir nous le dira. Pour celles et ceux qui seraient tombés sur cet article sans savoir ce qu'est le Pico 4, nous vous avons concocté un article détaillé à ce sujet.

Bien que le store du Pico 4 n'égale pas celui des Meta Quest, notez bien que les développeurs de contenu Quest non exclusif ont porté leurs titres sur la boutique de Pico, notamment Blade & Sorcery Nomad, Eleven Table Tennis, Walkabout Mini Golf, Superhot VR, Green Hell, Demeo, Space Pirate Trainer, After The Fall et GORN. Pico a également annoncé sa première exclusivité : Just Dance VR. La liste de titre s'allonge de semaine en semaine, le point faible initial de Pico, soit le peu d'applications disponibles, sera bientôt de l'histoire ancienne !

Si le Pico 4 vous fait de l'oeil, et que vous êtes patient vu la rupture, vous pourrez commander les modèles 256 Go (499 euros) ou 128 Go (429 euros) sur Amazon.