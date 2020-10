Z Event 2020 : 5,7 millions d'euros récoltés pour Amnesty International, un nouveau record

Si vous avez fait un tour sur Twitter ou Twitch ce week-end, vous avez forcément entendu parler du Z Event, cet évènement caritatif annuel organisé par ZeratoR et Dach, qui récoltait pour cette édition 2020 des fonds en faveur d'Amnesty International. Un Z Event 2020 sous le signe du COVID-19, avec masques obligatoires et quelques streameurs chez eux pour préserver leur santé. Ce qui n'a pas empêché l'évènement de battre un nouveau record.

Ce #ZEVENT2020 a officiellement amassé 5.724.377 euro de dons pour @amnestyfrance .



Merci à tous pour votre mobilisation. Merci à tous pour votre confiance. Merci à tous pour votre énergie.



On se retrouve au #ZEVENT2021 ... ? pic.twitter.com/SUv2ul53Xf — Z Event (@ZEventfr) October 18, 2020

Le Z Event 2020 a ainsi récolté 5 724 377 € en un peu plus de 48h, pulvérisant le précédent record de 3,5 millions d'euros de l'année dernière. L'association de ZeratoR et Dach a ainsi récolté plus de 10 millions d'euros depuis sa création, et le chiffre des 5,7 millions d'euros a notamment été atteint grâce à la vente des tee-shirts exclusifs, qui ont trouvé 120 000 preneurs cette année. Comme à chaque fois, Riot Games a également fait un gros don de 20 000 € pour soutenir l'évènement.

Tout au long du week-end, les spectateurs sur Twitch ont donc pu suivre diverses activités originales et amusantes, comme le (faux) mariage entre Jeel et Maghla (magnifiquement immortalisé par Fred du Grenier), le déjà culte Question pour un streamer présenté par Étoiles et Samuel Étienne en personne avec plus de 220 000 spectateurs, le Quizz du Grenier (ultra dur) de Frédéric Molas, un concours insolite sur Les Sims 4 organisé par Ultia, une run de Hades gérée d'une main de maître par ZeratoR, la découverte de Mario Kart Live: Home Circuit par Ponce ou encore la création d'un Skyblog à l'ancienne par Antoine Daniel. Les donations goals des streameurs ont permis d'assister à des moments cultes, comme la révélation du teaser de l'épisode anniversaire de Joueur du Grenier, quelques rasages de barbes, la promesse d'un album par MisterMV (avec Carpenter Brut, Vald, Mister V, The Toxic Avenger, Chipzel ou encore M83 !) ou encore la révélation de la calvitie de Jiraya, mettant fin à des années de mystère. Étoiles avait quant à lui promis d'arrêter d'être diabétique s'il récoltait 100 000 €, le palier a été atteint, bon courage pour la suite !

Comme l'année dernière, le président Emmanuel Macron est allé de son petit tweet de remerciements, mais tout le monde retiendra surtout celui de Mark Hamill. Avec 5,7 millions d'euros récoltés, le Z Event 2020 marque encore une fois l'histoire de Twitch et du streaming français, ZeratoR et Dach espèrent déjà bien évidemment réorganiser un évènement l'année prochaine, affaire à suivre. D'ici là, vous pouvez continuer de soutenir les streameurs avec Twitch Prime Gaming.