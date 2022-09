Z Event 2022 : l'évènement caritatif en faveur de l'écologie, c'est ce week-end sur Twitch

Adrien « ZeratoR » Nougaret et Alexandre « Dach » Dachary organisent une nouvelle fois le Z Event, un évènement caritatif annuel qui aura lieu ce week-end, sur Twitch, et qui permettra à près de 60 streameurs et streameuses de récolter des dons, en faveur de plusieurs associations luttant pour l'écologie cette fois.

Oui, à l'origine, seule une association avait été sélectionnée par ZeratoR et son équipe, mais les internautes ont vite pointé du doigt quelques problèmes éthiques, l'organisme prônant notamment l'utilisation de « sciences » controversées. Finalement, le partenariat a été annulé, et les internautes ont voté pour leurs associations préférées, toujours sur le thème de l'écologie. Quatre associations ont été sélectionnées : la WWF, Sea Shepherd, la LPO et The SeaCleaners, tandis que Time for the Planet sera sur place et et en live pour uniquement de la visiblité. Le Z Event 2022 débutera ce vendredi soir, et pendant 50 heures, les vidéastes animeront leurs streams jusqu'au dimanche soir pour récolter un maximum de fonds, mais avant cela, un concert sera organisé ce soir, au Zénith de Montpellier, avec PV Nova & LittleBigWhale, French Fuse, Berywam, Bigflo & Oli et Sorpano.

Du côté des streameurs et streameuses présents ce week-end, il y a pas mal de changement par rapport à l'année dernière, il faut dire que le Z Event 2022 tombe pile pendant la rentrée, où de nombreuses vidéastes reprennent les tournages. Pas de Michou, InoxTag, Squeezie, Gotaga, Amine, Billy, Kamel ou Joueur du Grenier en live ce week-end (ce dernier est devenu papa, la belle excuse). Nous retrouverons tout de même du très beau monde avec Alexclick, AlphaCast, Angle Droit, Antoine Daniel, Mynthos, Avamind, Baghera Jones, Horty, Bob Lennon, CarlJr, Chap, ChowH1, Skyrroz, DamDam, Mister MV, Shisheyu, Trinity, Doigby, Domingo, Xari, Etoiles, TPK, Gom4art, Jean Massiet, Jeel, Jiraya, MoMan, LittleBigWhale, PapeSan, Ponce, Rivenzi, Ultia, Skyyart ou encore ZeratoR, encore heureux, c'est lui qui organise (avec Dach, également en stream). La liste complète des streameurs et streameuses est disponible sur le site officiel sur Z Event, avec les liens pour accéder à leurs chaînes respectives. Comme à chaque fois, un tas de donation goals ont été annoncés, reste à atteindre les paliers (puis à tous les réaliser).

Pour rappel, le Z Event 2021 a levé plus de 10 millions d'euros pour Action Contre la Faim, l'évènement arrivera-t-il a faire mieux cette année ? En tout cas, ZeratoR a déjà annoncé que la formule changera pour les éditions suivantes.