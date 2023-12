BON PLAN : le GOTY 2022 en promotion !

Alors que tout le monde attend la cérémonie des Game Awards 2023 pour savoir qui remportera le prix du Jeu de l'Année entre Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, c'est le GOTY de l'année dernière qui fait parler de lui aujourd'hui.

Elden Ring est en effet actuellement en promotion, l'Action-RPG de FromSoftware est disponible à 29,99 € sur PlayStation 5 ou PS4 chez Auchan. De quoi découvrir le titre, bien plus accessible que les Dark Souls avec sa structure en monde ouvert, sans se ruiner.

L'Ordre d'or a été anéanti. Dans l’Entre-terre où règne la reine Marika l'Éternelle, le Cercle d'Elden, source vitale de l'Arbre-Monde, fut brisé. Les descendants de Marika, tous des demi-dieux, revendiquèrent les éclats du Cercle d'Elden, également appelés runes majeures. Et la corruption démente de leur force nouvelle provoqua une guerre : l'Éclatement. Une guerre qui sonna le renoncement de la Volonté suprême. La sagesse des grâces guidera les Sans-éclats, ceux à qui se refusa jadis la grâce dorée et qui furent exilés de l'Entre-terre. Vous qui avez péri et qui pourtant vivez, votre grâce perdue depuis longtemps, cheminez vers l'Entre-terre, par-delà la Mer de brume, pour vous tenir devant le Cercle d'Elden. Et ainsi en devenir Seigneur.

Pour rappel, le jeu aura droit à une extension, L'Ombre de l'Arbre-Monde, à une date encore inconnue. Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre avis complet sur le jeu juste ici : TEST Elden Ring : perdre sa vie à la gagner