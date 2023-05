The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le jeu était terminé depuis 2022

Tous les joueurs connaissent cette citation attribuée à tort à Shigeru Miyamoto, qui affirme la chose suivante : « un jeu retardé est au final bon, mais un jeu précipité est mauvais pour toujours ». Même à l'ère des patchs day one et autres mises à jour, c'est toujours d'actualité, car nombreux sont les titres à souffrir d'une mauvaise réputation après un lancement raté, qu'importe les efforts des développeurs après-coup.

Et visiblement, même si ce n'est pas un employé de Nintendo qui a lâché ce proverbe, la firme japonaise l'applique à la lettre. Gene Park, journaliste chez The Washington Post, s'est récemment entretenu avec Eiji Aonuma, producteur de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ce dernier est notamment revenu sur l'annonce du report en mars 2022, repoussant la sortie du jeu au printemps de l'année suivante. Un gros coup dur pour les fans, et le producteur affirme aujourd'hui que le jeu était quasiment complet, il n'y avait pas de soucis majeurs, mais Nintendo a préféré retarder la sortie pour passer une année supplémentaire à peaufiner la physique du jeu.

Sans trop entrer dans les détails pour ne pas spoiler, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permet de s'amuser avec un tas d'éléments de l'environnement pour créer des structures plus ou moins folles, et cela passe par une physique des objets très précise, et donc extrêmement amusante. Nintendo a voulu que ce point central du gameplay de TotK soit réussi (et c'est le cas), d'où cet énorme report. Mais au final, la stratégie est payante, les notes du jeu sont excellentes et le titre s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires en trois jours.

