The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, premier point officiel sur les ventes au lancement, un succès record ?

Avec une telle attente de la part des fans, et des notes de la presse qui ont encore une fois tutoyé les cieux, il était assuré que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom réalise un carton du côté des ventes. Moins d'une semaine après le lancement officiel du 12 mai, Nintendo fait le point sur le démarrage de l'exclusivité Switch, forcément excellent.

En trois jours, The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde, marquant ainsi le meilleur démarrage dans l'histoire de la série.

Merci à toutes celles et ceux qui accompagnent Link dans sa nouvelle aventure ! pic.twitter.com/2x07UcYjX4 — Nintendo France (@NintendoFrance) May 17, 2023

Ainsi, sur ses 3 premiers jours d'exploitation, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires pour Nintendo, dont plus de 4 millions en Amérique et 2,24 millions au Japon ! Le nombre exact d'exemplaires vendus n'est pas explicité, et le constructeur ne précise pas qu'il s'agit d'un record : il se pourrait donc que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet gardent le titre de meilleur démarrage sur un premier week-end, car eux aussi s'étaient vendus à plus de 10 millions d'unités en novembre dernier, et Nintendo avait alors précisé qu'il s'agissait du maximum de son histoire.

Il réalise en revanche le meilleur démarrage de la série Zelda au monde, le meilleur démarrage d'un jeu Switch en Europe, le jeu Nintendo le plus rapidement vendu en Europe, et la même chose pour ces trois exploits en France et en Amérique. Cela ne s'est donc visiblement joué que du côté du Japon pour réaliser le meilleur lancement à l'international.

« Sept ans après son arrivée sur le marché, la Nintendo Switch continue à attirer les joueurs, à l’image de cette nouvelle sortie battant tous les records » a déclaré le président de Nintendo of Europe, M. Stephan Bole. « Nous remercions chaleureusement les fans de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et sommes impatients de découvrir leurs aventures et créations, au fil de leur périple sur les terres d’Hyrule. »

Reste maintenant à savoir si Tears of the Kingdom battra Breath of the Wild sur le long terme : il culmine actuellement à 29,81 millions d'exemplaires vendus. Vous pouvez faire monter ses chiffres en vous procurant votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

