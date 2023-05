Switch : un point sur les ventes de consoles, le top 10 des jeux Nintendo et bien plus au 31 mars 2023

Nous sommes le 9 mai 2023 et c'est donc l'heure pour Nintendo de dresser le bilan de sa précédente année fiscale et donc du trimestre s'étant écoulé du 1er janvier au 31 mars 2023, tous les détails étant accessibles depuis son site officiel. Aux dernières nouvelles, la Switch en était à 122,55 millions d'unités vendues, qu'en est-il désormais ? Eh bien, ses ventes culminent à 125,62 millions, soit seulement 3,07 millions de consoles qui ont trouvé preneur durant cette période. Même le premier trimestre de l'an dernier été meilleur, tout comme les deux autres de cette année (respectivement 3,43 millions et 3,25 millions) sans le pic à 8,22 millions pour les fêtes. Il faut dire que la machine hybride n'est plus toute jeune, ce n'est donc pas inquiétant. En termes de volume sur les 12 mois, le modèle OLED a sinon pris le dessus et le constructeur évoque dans l'un de ses documents le désir de placer plusieurs consoles dans chaque foyer, présentant sur une slide entière dans un autre la version collector décorée aux couleurs du prochain Zelda.

Du côté des jeux, ces trois mois ont vu s'écouler 41,85 millions de copies, pour un total qui dépasse donc enfin un cap symbolique en culminant à 1,03615 milliard (ou 1 036,15 millions si vous préférez). Par rapport à cette période de l'an dernier, c'est un peu moins bien, mais il y avait alors eu le boost dû à Légendes Pokémon : Arceus. Le top 10 des jeux first-party a par ailleurs été actualisé, des exclusivités qui réalisent la troisième meilleure performance de vente de l'ère Switch, bien qu'en deçà des deux années précédentes. Les seuls changements concernent les deux dernières places, avec un retour de New Super Mario Bros. U Deluxe.

Et comme d'habitude, l'éditeur dévoile également quelques chiffres supplémentaires concernant les jeux n'étant pas inclus dans ce classement, mais faisant partie des « million seller », avec quelques nouveaux venus dont un que nous n'avions évidemment pas vu venir puisque Samus a effectué un retour surprise. En revanche, Pokémon: Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli ont disparu en route avec leur plus de 15 millions de ventes au précédent décompte.

Quant à Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, s'il est bien cité, aucune donnée ne l'accompagne alors qu'il est paru à la mi-mars, ce qui signifie qu'il n'a sans doute pas encore atteint le million d'exemplaires vendus...

Lors du prochain bilan, il y aura encore des nouveautés avec Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (seulement en Occident) et le prochain hit assuré de Nintendo qu'est The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Vous pouvez d'ailleurs le précommander sur Amazon au prix de 54,99 €. Les prochaines vagues de DLC pour MK8, le lancement estival de Pikmin 4 et les extensions Le trésor enfoui de la Zone Zéro des derniers jeux Pokémon sont sinon dans le viseur en termes de sorties à venir. L'arlésienne qu'est devenu Metroid Prime 4 est toujours listée, espérons qu'il fasse enfin parler de lui cette année.

Enfin, la volonté d'étendre l'accès aux licences Nintendo est soulignée, passant par la récente sortie de Super Mario Bros. Le Film, mais aussi par l'ouverture de Super Nintendo World à Universal Studios Hollywood en février dernier et d'un Nintendo Store à Kyoto le 17 octobre prochain.