The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, sortez les mouchoirs, la sortie de la suite est officiellement repoussée !

Cela fait depuis juin dernier et l'impressionnante bande-annonce de gameplay diffusée lors de l'E3 2021 que nous n'avons pas vu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Enfin, ce n'est pas officiellement son titre, Nintendo préférant encore l'appeler « suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ».

C'est avec cette locution que l'éditeur l'a évoqué aujourd'hui, dans le cadre d'une vidéo qui risque d'en décevoir plus d'un. Non, il ne s'agit pas d'un trailer surprise, mais d'un message de Eiji Aonuma dans lequel la date de sortie du projet est remise en question. Malheureusement, contrairement à ce qui avait été annoncé, la suite de BOTW ne sortira pas en 2022, mais au printemps 2023.

Le producteur Eiji Aonuma présente ses excuses pour ce report, mais rappelle son envie de proposer une « expérience résolument spéciale », qui devrait valoir le détour, en nous emmenant explorer les cieux et d'autres environnements encore secrets. Notez tout de même que la vidéo comprend des plans inédits de Link et son épopée, au moment où sont évoqués « de nouvelles rencontres et de nouveaux éléments de gameplay ».

Pour les retardataires, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est disponible à partir de 51,99 € sur Amazon.fr.