The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 : titre secret, comparaison avec Majora's Mask et prochaines informations, Nintendo en dit plus sur la suite

Pour faire simple, nous l'appelons The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, mais le prochain jeu de la saga n'a en réalité pas encore de titre officiel. Nintendo le surnomme « Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild », et le trailer de gameplay diffusé pour l'E3 2021 n'a pas permis de lever le voile sur ce mystère.

Et comme cela a été confié à IGN par Bill Trinen et Nate Bihldorff, de la division consacrée à la localisation Nintendo Treehouse, ce secret n'est pas innocent.



Pour ce qui est de savoir pourquoi nous gardons le nom secret, vous devrez simplement rester à l'écoute, car évidemment, les noms de Zelda sont assez importants. Ces sous-titres... ils commencent à donner de petits indices sur ce qui va peut-être se passer. [Le surnom The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2] va être un raccourci [pour les joueurs], et il est naturel que les gens veuillent trouver un moyen de le nommer. Nous l'appelons toujours la suite de Breath of the Wild.

Autrement dit, le titre de cette suite pourrait permettre aux fans de deviner une partie du scénario du jeu. Barrett Courtney de Kinda Funny a d'ailleurs émis une théorie qui a fait son chemin sur la Toile cette semaine, en expliquant que l'aventure pourrait revenir sur la corruption de Ganondorf par Demise, et le but serait d'empêcher le vilain emblématique de la saga de passer du côté obscur de la force. Il estime même que Ganon pourrait être incarné durant une partie de l'aventure et met une pièce sur un titre potentiel : « The Legend of Zelda: Demise of the Wild ». Il ne s'agit que d'une théorie, mais il faut avouer que cela expliquerait le mutisme de Nintendo.

Cela veut-il dire que la « Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild » ne sera pas remontrée avant longtemps ? Pas si sûr, car Bill Trinen a déclaré que nous en apprendrons plus sur le jeu ces prochains mois. Il a aussi rassuré quant aux comparaisons avec Majora's Mask : même si ce projet sera une suite, comme l'était celle d'Ocarina of Time, et qu'elle pourrait prendre une direction plus sombre, elle ne manquera pas d'originalité.

Je dirais que c'est une comparaison ou une conclusion facile sur laquelle sauter à ce stade, juste en tenant compte de ce qui a été montré jusqu'à présent, et étant donné sa nature de suite directe. Je comprends donc que les gens tirent cette conclusion, mais en même temps - et je ne veux pas trop m'y étendre - c'est un jeu unique. Je pense que lorsque nous commencerons à montrer un peu plus le jeu au cours des prochains mois jusqu'à l'année prochaine, il commencera probablement à être un peu plus évident où ce jeu se tient seul et ce qui le rend si unique.

