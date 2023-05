The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, les notes de la presse anglophone

Demain sortira enfin The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la suite très attendu de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Un titre exclusif aux Nintendo Switch avec encore une fois Link en vedette, qui aura la lourde tâche de faire aussi bien, voire mieux, que son prédécesseur.

En attendant la sortie officielle, la presse livre son verdict, les notes françaises sont déjà excellentes, mais quid de la presse anglophone ? Eh bien, c'est le même son de cloche, les avis sont dithyrambiques, les avis élogieux et les notes quasi parfaites. La direction artistique est magnifique, la liberté d'exploration est totale, les combats et les énigmes sont amusants, même si certains testeurs soulignent le contenu un peu assommant, comparant la formule de ce TOTK à Assassin's Creed.

La date de sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est fixée au 12 mai 2023 sur Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter contre 54,99 € sur Amazon et retrouver notre test ci-dessous.