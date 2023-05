The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, les notes de la presse française

Dès demain, les joueurs du monde entier vont pouvoir mettre la main sur la suite de The Legend of Zelda: Breath of The Wild, le fameux Tears of the Kingdom. La presse a pu jouir de cette nouvelle production avant l’heure, les verdicts tombent de toutes parts. Grande question que certains peuvent se poser, est-ce que les rédactions françaises ont adoré cette nouvelle odyssée ? La réponse en un mot : oui.

Pour JeuxVideo.com, nous avons là un « un nouveau chef d’œuvre qui fait passer Breath of the Wild, un des meilleurs jeux de tous les temps, pour un brouillon », pour Gameblog, le titre « est bel et bien la masterclass que l’on attendait », pour ActuGaming, « Hyrule gagne en profondeur et en hauteur pour un résultat époustouflant » et pour Millenium, « nous sommes bel et bien en présence d'un titre exceptionnel, fort de qualités ludiques indéniables et d'une liberté d'exploration totale ».

Pour finir, nous vous invitons également à jeter un œil sur nos impressions disponibles à la fin de cet article. Rappelons que la date de sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est fixée au 12 mai 2023.

