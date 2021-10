Z Event 2021 : l'évènement caritatif de retour sur Twitch à la fin du mois

C'était un secret de polichinelle, le Z Event sera bien de retour en 2021 avec une nouvelle édition qui aura lieu dans deux semaines. Adrien « ZeratoR » Nougaret a annoncé la bonne nouvelle hier soir sur Twitch, là où se déroulera l'évènement caritatif. Cette année, les fonds récoltés iront à Action Contre la Faim, une ONG « qui lutte contre la faim dans le monde ».

Pendant trois jours, nous retrouverons donc 53 streameurs et streameuses en live sur Twitch, qui s'adonneront à diverses activités pour récolter un maximum de fonds et peut-être tenter de dépasser les 5,7 millions d'euros obtenus l'année dernière pour Amnesty International. Quelques noms manquent à l'appel, notamment le très populaire Squeezie, mais de nouveaux venus seront là pour compenser, à l'instar des jeunes Michou et Inoxtag ou encore de Bob Lennon, pilier de la création de contenus vidéo sur Internet, mais qui participe à l'évènement pour la première fois cette année. Tous les participants sont à retrouver sur le visuel ci-dessus et sur le site de l'évènement.

Le Z Event 2021 aura lieu du 29 au 31 octobre prochain, mais la veille, il sera possible de suivre un concert, toujours en direct du Twitch. La première partie sera assurée par PV Nova et LittleBigWhale, puis nous aurons droit sur scène à LEJ, Kikesa et Fianso. C'est à ce moment-là que sera ouverte la boutique avec des tee-shirts et plaques commémoratives, de quoi bien faire grimper la barre de dons avant même le lancement officiel de l'évènement.