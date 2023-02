Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, les notes de la presse anglophone

Les fans du Monde des Sorciers l'attendent depuis des années, c'est enfin cette semaine que sortira Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un jeu de rôle et d'aventure développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros. Games. Et la presse anglophone livre son verdict dès maintenant.

Alors, nouvelle référence vidéoludique ou énième jeu Harry Potter moyen ? Eh bien, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a séduit la plupart des testeurs, les notes sont globalement très positives, le jeu propose un univers magique très réussi, le monde ouvert est un régal à explorer, les missions sont intéressantes, mais les leçons le sont un peu moins et les combats sont vite répétitifs.

La date de sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est fixée au 10 février 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S (dès le 7 février en Accès Anticipé avec l'édition Deluxe, vendue 62,99 € sur Gamesplanet), puis au 4 avril sur PS4 et Xbox One et enfin au 25 juillet sur Nintendo Switch. Notre test arrivera quant à lui dans les prochaines semaines, le temps d'explorer tous les couloirs de Poudlard.