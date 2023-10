Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, la version Switch se montre enfin !

Sorti en février dernier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard aura fait le bonheur des fans de Harry Potter, et il a même été porté sur PS4 et Xbox One quelques mois plus tard. Des portages relativement convaincants, le framerate a été abaissé et de nombreux détails dans les environnements ont été réduit, mais ça fonctionne.

Mais un ultime portage se fait encore attendre, celui sur Nintendo Switch. Repoussé au mois de novembre 2023, il se fait encore discret, et nombreux sont les joueurs à se demander comment Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard peut tourner sur la console de salon portable japonaise, peu puissante. Eh bien nous avons aujourd'hui un premier aperçu en images grâce à l'eShop, et sans surprise, ça pique les yeux. Les textures manquent de détails, c'est bourré d'aliasing, mais les visages sont plutôt convaincants. Il faudra évidemment patienter jusqu'à la sortie du jeu pour savoir si le résultat tient la route.

Détail intéressant, Hogwarts Legacy L'Héritage de Poudlard ne pèse que 7 Go sur l'eShop, alors que la boîte de l'édition physique indique qu'un téléchargement est nécessaire en plus de la cartouche... En toute logique, Warner Bros. Games devrait détailler tout cela d'ici la sortie, prévue le 14 novembre prochain sur Nintendo Switch. Vous pouvez précommander Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard - Édition Deluxe à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

